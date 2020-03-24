Qiwi сообщил о закрытии «Рокетбанка»

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Группа Qiwi закроет проект «Рокетбанк». В финансовом отчете группы за 2019 год (первым обратило внимание издание vc.ru) говорится, что покупателя на сервис так и не смогли найти, из-за чего совет директоров решил свернуть его деятельность.

Чтобы сократить количество клиентов Qiwi перестанет вести маркетинговую деятельность сервиса, отменит программу лояльности, сократит персонал и повысит тарифы.

О том, что Qiwi продаст «Рокетбанк» из-за убытков в 1 млрд рублей, стало известно в августе 2019 года. Менеджеры Qiwi пришли к выводу, что «банк для хипстеров» не вписывается в экосистему компании и должен стать отдельным проектом.