«Рокетбанк» опроверг информацию о своем закрытии

«Рокетбанк» опроверг в официальном Twitter сообщения о своем закрытии. Там отметили, что совет директоров Qiwi принял решение прекратить развитие сервиса, а именно основного продукта — дебетовой карты.

«Несмотря на это, мы продолжим предоставлять вам сервис, к которому вы привыкли», — отметили в «Рокетбанке».

Также там сообщили, что сервис не приносит прибыли инвестору, поэтому будут введены новые тарифы и ухудшена программа лояльности.

Ранее сообщалось, что группа Qiwi закроет проект «Рокетбанк». В финансовом отчете группы за 2019 год говорится, что покупателя на сервис так и не смогли найти, из-за чего совет директоров решил свернуть его деятельность.