ЦБ: возможность выдачи и приема наличных в банкоматах не будет ограничиваться

В пресс-службе Нацбанка РТ пояснили «Реальному времени», что рекомендации Банка России по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах касаются только аппаратов, работающих в режиме рециркуляции. В этих аппаратах прием банкнот от одного и передача их другому человеку проходит без обработки в банке.

«Такие банкоматы продолжат работать как традиционные: рекомендовано отключить лишь режим рециркуляции. Возможность выдачи и приема наличных сохранится», — отметили в ЦБ.

Ранее Банк России пояснил, что рекомендация ограничить выдачу наличных в банкоматах связана с профилактикой коронавируса. Ограничение должно коснуться не более четверти всех аппаратов в стране.