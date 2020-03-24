Нижнекамка, которую оштрафовали за фейк о закрытии города, объяснила свой поступок на Первом канале

Фото: кадр видео Первого канала

Жительница Нижнекамска Оксана Гарипова рассказала на Первом канале, почему разослала фейк о закрытии города на карантин из-за коронавируса. Женщину пригласили на шоу «Пусть говорят».

На съемочной площадке обсудили мотивы женщины, решившей поднять в городе панику (смотреть с 1:13) Гарипову попросили рассказать, почему она разослала фейк зная, что это неправда.

«В тот вечер мне пришла другая запись с мужским голосом. Я в тот момент переписывалась с подругами, и после того, как прослушала полученное сообщение, у меня появилась идея разыграть подруг. Это шутка была для подруг [...] Раскаяние, конечно, есть. Меня в итоге оштрафовали на 30 тысяч рублей. Думаю, это справедливое наказание», — поделилась Гарипова.

В ответ на это ее поблагодарили, что она не стала скрываться и признала, что всего лишь хотела пошутить.

