Sollers может приостановить производство в связи с падением спроса — у компании есть СП в Татарстане

Группа Sollers сообщила о риске приостановки производства из-за резкого падения спроса на автомобили. По данным компании, салоны в Москве и Санкт-Петербурге уже стали посещать на 40% меньше. Также прогнозируется снижение клиентопотока в регионах, если ситуация с распространением коронавируса не будет взята под контроль.

При этом в Sollers не видят угрозы для производственной деятельности из-за дефицита компонентов, так как запасов комплектующих хватит и на апрель, пишет РБК.

У Sollers в том числе есть совместное предприятие Ford в Татарстане, где выпускается легкий коммерческий транспорт.

Ранее, в сентябре прошлого года, Ford Sollers объявил о начале выпуска обновленного Ford Transit на заводе в ОЭЗ «Алабуга». Он сохранил все преимущества и получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

По итогам 2019 года Ford Sollers увеличил экспорт автомобилей Ford Transit российского производства на 42%, если сравнивать с 2018 годом.