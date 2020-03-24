Центробанк: ограничение выдачи наличных коснется только 25% банкоматов

Банк России пояснил, что рекомендация ограничить выдачу наличных в банкоматах связана с профилактикой коронавируса. Ограничение должно коснуться не более четверти всех аппаратов в стране.

Регулятор рекомендует выдерживать принятые от клиентов купюры не менее 3 дней перед выдачей их другому клиенту.

Таким образом, должна быть ограничена работа банкоматов, работающих в режиме «рециркуляции», то есть выдающих деньги из тех купюр, что были приняты от других клиентов.

«Кроме того, предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами», — сообщает пресс-служба ЦБ.

Ранее стало известно, что ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах.