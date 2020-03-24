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Ford Sollers: производство автомобилей в Татарстане продолжается в обычном режиме

14:48, 24.03.2020
Ford Sollers: производство автомобилей в Татарстане продолжается в обычном режиме
Фото: realnoevremya.ru

Завод Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» продолжает выпуск автомобилей, несмотря на введение особого режима работы из-за пандемии коронавируса.

Как рассказала координатор по связям с общественностью компании в Татарстане Индира Салимгараева, предприятие отменило все командировки сотрудников как за рубеж, так и внутри страны. Часть из них работает удаленно, другая часть трудится в отдельных кабинетах с соблюдением всех правил гигиены.

Кроме того, при входе на завод измеряется температура сотрудников, а в производственных цехах и офисах проводится регулярная дезинфекция, пишет ТАСС.

Ранее группа Sollers сообщила о риске приостановки производства из-за резкого падения спроса на автомобили. У компании в том числе есть совместное предприятие с Ford в Татарстане, где выпускается легкий коммерческий транспорт.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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