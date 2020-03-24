Жаров официально возглавил «Газпром-Медиа Холдинг»

Бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров официально возглавил «Газпром-Медиа Холдинга». Его кандидатуру утвердил совет директоров холдинга.

«Совет директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг» назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года. До этого Александр Жаров 8 лет возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — сообщила пресс-служба компании.

Жаров поблагодарил совет директоров и руководство холдинга за оказанное доверие.

С 2015 года гендиректором «Газпром-медиа» являлся Дмитрий Чернышенко. 21 января 2020 года он был назначен на должность вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина. Накануне премьер-министр освободил Жарова от занимаемой им должности главы Роскомнадзора.