Итоги дня: «дочка» «Вайлдберриз» в Татарстане, талисман зимних игр в Пекине, приложение для водителей

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 сентября.

ФСБ и МВД за полгода выявили законспирированные ячейки террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в 17 регионах России. Так, ячейки были выявлены в Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, Москве, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тюменской областях, а также в Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ханты-Мансийском автономной округе, Ямало-Ненецком автономном округе.

В Татарстане за последний сезон театрально-зрелищные учреждения посетили более 800 тыс. человек, в том числе и театры — 400 тыс. человек. Объем доходов по государственным театрам на сегодняшний день составляет более 200 млн рублей.

Аналитики «Авито Работа» узнали, какие профессии чаще всего искали жители Казани. В первом полугодии 2019 года в столице Татарстана интересовались вакансиями водителя, администратора, разнорабочего, уборщицы и грузчика.

Татарский академический театр имени Г. Камала снимет цикл передач о технических театральных профессиях, разработанный совместно с ЮНЕСКО.

В международном аэропорту Бегишево самолет, следовавший рейсом Сочи — Нижнекамск, столкнулся с птицей при посадке. Повреждений на самолете эксперты не обнаружили, поэтому судну был разрешен вылет в аэропорт базирования.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках.

C 15 сентября пассажирам некоторых рейсов авиакомпании Utair начали выдавать продукт доставки никотина. Его могут получить только совершеннолетние пассажиры



Компания «Вайлдберриз» зарегистрировала в Зеленодольском районе Татарстана дочернее предприятие ООО «ВБ ВОСТОК». Ожидается, что это предприятие получит статус резидента ТОСЭР «Зеленодольск» и займется строительством там распределительного центра.



В этом году Россия выделила Абхазии миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам, а также 500 млн рублей на укрепление банковской системы.

Математики из Санкт-Петербурга создали приложение для смартфонов, которое следит за состоянием водителя во время поездки. Оно может отслеживать и анализировать состояние водителя, наблюдая за ним при помощи камер, микрофонов и других датчиков, встроенных в смартфон.



В Пекине представили официальный талисман зимних Олимпийских игр-2022. Им стала панда в ледяном костюме по имени Бин Двэнь Двэнь.

