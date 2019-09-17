Для водителей создано приложение, которое отслеживает состояние во время поездки

Математики из Санкт-Петербурга создали приложение для смартфонов, которое следит за состоянием водителя во время поездки.

«Отличительной особенностью нашей программы стало использование смартфона, который на сегодняшний день есть у каждого человека и не требует установки в автомобиль какого-либо дополнительного оборудования», — цитирует ТАСС слова одного из разработчиков, Алексея Кашевника.

Российские ученые создали приложение, которое может отслеживать и анализировать состояние водителя, наблюдая за ним при помощи камер, микрофонов и других датчиков, встроенных в смартфон.

Например, чтобы узнать, не засыпает ли водитель, программа анализирует, как изменяется положение головы, насколько открыты глаза и как он дышит. Покраснение лба, резкие изменения в громкости голоса и характере речи покажут на сильное алкогольное опьянение или тяжелый стресс.

Также во время движения приложение следит за тем, в какую сторону едет машина и куда смотрит водитель и при необходимости предупреждает об опасности.

Отмечается, что сейчас приложением пользуются более 500 водителей по всему миру.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Такси» начнет тестировать систему мониторинга усталости водителей. Технология будет ограничивать доступ водителя к новым заказам в случае его переработки.

