В Татарстане самолет столкнулся с птицей при посадке
В международном аэропорту Бегишево самолет, следовавший рейсом Сочи — Нижнекамск, столкнулся с птицей при посадке.
«В воскресенье, 15 сентября, во время выполнения рейса Сочи — Нижнекамск произошло столкновение воздушного судна авиакомпании «Победа» с птицей по касательной. Посадка в «Бегишево» прошла в штатном режиме», — передает ИА «Татар-информ» заявление пресс-службы аэропорта.
Из аэропорта Внуково для осмотра самолета были направлены технические специалисты «Победы». Повреждений на самолете они не обнаружили, поэтому судну был разрешен вылет в аэропорт базирования.
Напоминаем, это не первое столкновение самолета «Победы» с птицей.Происшествия Татарстан
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