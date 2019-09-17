В Татарстане самолет столкнулся с птицей при посадке

В международном аэропорту Бегишево самолет, следовавший рейсом Сочи — Нижнекамск, столкнулся с птицей при посадке.

«В воскресенье, 15 сентября, во время выполнения рейса Сочи — Нижнекамск произошло столкновение воздушного судна авиакомпании «Победа» с птицей по касательной. Посадка в «Бегишево» прошла в штатном режиме», — передает ИА «Татар-информ» заявление пресс-службы аэропорта.

Из аэропорта Внуково для осмотра самолета были направлены технические специалисты «Победы». Повреждений на самолете они не обнаружили, поэтому судну был разрешен вылет в аэропорт базирования.

Напоминаем, это не первое столкновение самолета «Победы» с птицей.