В 17 регионах России за полгода выявили террористические ячейки

ФСБ и МВД за полгода выявили законспирированные ячейки террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в 17 регионах России.

Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал о борьбе с незаконными формированиями в России.

Ячейки были выявлены в Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, Москве, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тюменской областях, а также Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ханты-Мансийском автономной округе, Ямало-Ненецком автономной округе.

Всего за первое полугодие этого года выявлено 972 преступления террористического характера, в статье «Не допустить ненависти и вражды» в журнале «Полиция России».



Напомним, что в конце июля ФСБ задержала в Татарстане таксистов, готовивших диверсии. Уроженцы Нижнекамска были отправлены под арест.