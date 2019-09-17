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Экономика

Россия выделила Абхазии на зарплаты и пенсии бюджетникам миллиард рублей

17:27, 17.09.2019 3
Россия выделила Абхазии на зарплаты и пенсии бюджетникам миллиард рублей
Фото: wikipedia.org

В этом году Россия выделила Абхазии миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам, а также 500 млн рублей на укрепление банковской системы.

«У нас успешно действует инвестиционная программа по социально-экономическому содействию Республике Абхазия. Приведу буквально несколько цифр. На текущий год в нее заложено около 1,7 миллиарда рублей, плюс был выделен 1 миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам, проживающим и работающим в Республике Абхазия и 500 миллионов рублей Российская Федерация выделила на укрепление банковской сферы Абхазии», — сказал посол России в республике Алексей Двинянин.

Он добавил, что собственные поступления в бюджет республики также растут, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что центральная избирательная комиссия Абхазии признала избранным президентом республики действующего главу страны Рауля Хаджимбу.

ЭкономикаОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 сен
    с чего это ?
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  • Анонимно 17 сен
    Это же суверенное государство. Почему бюджет РФ содержит их пенсионеров ?
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  • Анонимно 06:31
    Потому, что в Абхазии как правило все кроме гражданства Абхазии имеют гражданство России, так что Россия кормит своих граждан
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