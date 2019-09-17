Россия выделила Абхазии на зарплаты и пенсии бюджетникам миллиард рублей

В этом году Россия выделила Абхазии миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам, а также 500 млн рублей на укрепление банковской системы.

«У нас успешно действует инвестиционная программа по социально-экономическому содействию Республике Абхазия. Приведу буквально несколько цифр. На текущий год в нее заложено около 1,7 миллиарда рублей, плюс был выделен 1 миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам, проживающим и работающим в Республике Абхазия и 500 миллионов рублей Российская Федерация выделила на укрепление банковской сферы Абхазии», — сказал посол России в республике Алексей Двинянин.

Он добавил, что собственные поступления в бюджет республики также растут, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что центральная избирательная комиссия Абхазии признала избранным президентом республики действующего главу страны Рауля Хаджимбу.

