Театры в Татарстане за последний сезон посетили более 800 тыс. человек

В Татарстане за последний сезон театрально-зрелищные учреждения посетили более 800 тыс. человек, в том числе и театры — 400 тыс. человек, сообщила на брифинге в кабмине РТ министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Объем доходов по государственным театрам на сегодняшний день составляет более 200 млн рублей.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях видео, посвященное Году театра в России. В ролике приводится статистика по театрам в Татарстане. Так, в прошлом году в РТ прошло 4 680 спектаклей, которые посетили более 1 млн зрителей.

В Татарстане действует 25 театров, из которых 15 — государственные, 3 — муниципальные, 7 — частные.