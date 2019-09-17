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Театры в Татарстане за последний сезон посетили более 800 тыс. человек

11:59, 17.09.2019
Театры в Татарстане за последний сезон посетили более 800 тыс. человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последний сезон театрально-зрелищные учреждения посетили более 800 тыс. человек, в том числе и театры — 400 тыс. человек, сообщила на брифинге в кабмине РТ министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Объем доходов по государственным театрам на сегодняшний день составляет более 200 млн рублей.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях видео, посвященное Году театра в России. В ролике приводится статистика по театрам в Татарстане. Так, в прошлом году в РТ прошло 4 680 спектаклей, которые посетили более 1 млн зрителей.

В Татарстане действует 25 театров, из которых 15 — государственные, 3 — муниципальные, 7 — частные.

ОбществоКультура Татарстан
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