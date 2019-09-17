Wildberries открыла дочернюю компанию в Татарстане

Компания «Вайлдберриз» зарегистрировала в Зеленодольском районе Татарстана дочернее предприятие ООО «ВБ ВОСТОК». Ожидается, что это предприятие получит статус резидента ТОСЭР «Зеленодольск» и займется строительством там распределительного центра.

— Вхождение на территорию Татарстана такого крупного игрока рынка электронной торговли, как компания «Вайлдберриз», безусловно, способствует развитию цифровой экономики республики. В то же время, это является свидетельством готовности местных потребителей и производителей к торговым отношениям в сети, — приводит слова министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева пресс-служба ведомства.

Напомним, соглашение о создании этого центра президент Татарстана Рустам Минниханов и основатель, генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук подписали в августе. Объем инвестиций в создание центра оценивается в 5 млрд рублей.