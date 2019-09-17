В российских самолетах начали раздавать изделия с никотином

C 15 сентября пассажирам некоторых рейсов авиакомпании Utair начали выдавать продукт доставки никотина.

Его могут получить совершеннолетние пассажиры. На данный момент ведутся переговоры еще с некоторыми авиакомпаниями по поводу выдачи подобных продуктов, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ собираются предложить поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты. Парламентарии намерены сделать вход в курилки платным. Предварительно, стоимость входа составит от 50 до 100 рублей. Изменения будут рассмотрены во втором чтении осенью текущего года.