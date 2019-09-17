Госдума приняла в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках.

Так, проект поправок в ТК устанавливает способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме.

Согласно проекту, бумажные трудовые книжки с 1 января 2021 года сохранят для работников, подавших письменное заявление об этом до конца 2020 года. Остальные работники получат бумажные трудовые на руки, потому что работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение.

Второй законопроект предлагает обязать работодателей предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении такая информация должна представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа, передает «РИА Новости».

Ранее соответствующий пакет законопроектов в Госдуму внесло правительство России.