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Талисманом Олимпийских игр-2022 в Пекине стала панда

17:54, 17.09.2019
Талисманом Олимпийских игр-2022 в Пекине стала панда
Фото: twitter.com/Beijing2022

В Пекине представили официальный талисман зимних Олимпийских игр-2022. Им стала панда в ледяном костюме по имени Бин Двэнь Двэнь.

«Бин Двэнь Двэнь — официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине. Обладая костюмом изо льда, сердцем из золота и любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром», — говорится в комментарии пресс-службы оргкомитета.

Также был выбран талисман Паралимпийских игр, которым стал ребенок-фонарик Шуэй Рон Рон.

СпортОбщество
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