Театр им. Камала и ЮНЕСКО снимут цикл передач о технических театральных профессиях

Татарский академический театр имени Г. Камала снимет цикл передач о технических театральных профессиях, разработанный совместно с ЮНЕСКО. Об этом на брифинге в Доме правительства РТ рассказал главный режиссер театра Фарид Бикчантаев.

«На сегодняшний день, действительно, кроме творческих профессий в театре есть острейший дефицит технических профессий: звукорежиссеры, гримеры, постижеры — все то, из чего складывается техническая сторона спектакля, сценического действия», — отметил он.

Бикчантаев добавил, что для создания серий передач в Казань специально приедут специалисты из ЮНЕСКО.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом театральном сезоне зрителей ожидает 50 премьерных спектаклей. Премьерами сезон откроют семь государственных театров и один муниципальный.