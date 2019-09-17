Исследование: какими профессиями интересуются казанцы

Аналитики «Авито Работа» узнали, какие профессии чаще всего искали жители Казани. В первом полугодии 2019 года в столице Татарстана интересовались вакансиями водителя, администратора, разнорабочего, уборщицы и грузчика.

Эксперты также отметили, что в Казани, как и по всей России, стали чаще интересоваться работой с ежедневной оплатой и подработкой.

Чаще всего в первом полугодии этого года в разрезе профессиональной деятельности россияне искали профессии электрика, сварщика и разнорабочего. Количество запросов «электрик» выросло за год почти на 10%, «сварщик» — на 2%, «разнорабочий» — на 15%.

Кроме того, жители России стали чаще интересоваться профессиями «сантехник» (+22%), «охранник» (+20%) и «водитель категории Е» (+19%). Также в рейтинг поисковых запросов по профессиям входят продавцы, администраторы, грузчики, курьеры, менеджеры.

За год количество поисковых запросов со словами «работа» и «подработка» выросло на 10,3% и 13,1% соответственно. Также россияне стали чаще интересоваться возможностью получения ежедневных выплат. Количество запроса «работа с ежедневной оплатой» выросло на 23,3% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что по количеству открытых вакансий на hh.ru в ИТ-сфере Татарстан занимает 5-е место по стране.