Итоги дня: боевая авиация в Татарстане, Минниханов в пятерке лучших губернаторов и освобождение Вышинского

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 августа.

Сегодня 14 самолетов Минобороны РФ приземлились на трассе в Татарстане. Из них 12 машин — истребители-бомбардировщики Су-34. Так прошел один из этапов учений Вооруженных сил РФ.



Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-5 Национального рейтинга губернаторов. При этом он опередил и мэра Москвы Сергея Собянина, и главу Чечни Рамзана Кадырова.



Киевский суд освободил из-под стражи руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Главред информационного агентства находился под арестом более года по обвинению в госизмене.



Татарстанская страховая компания НАСКО наконец была признана банкротом. Центробанк отозвал ее лицензию еще в мае этого года.

Минниханов запустил в Набережных Челнах завод стиральных машин китайской компании Haier. При этом он отметил, что проект поддержал и президент РФ Владимир Путин.



Telegram Павла Дурова уже 1 сентября начнет публичный этап тестирования своего блокчейна — TON (Telegram open network). При этом стало известно, что одним из инвесторов выступает казанский предприниматель Дмитрий Еремеев.



Министерство просвещения РФ подготовило нормы профессиональной этики для учителей. Они, в частности, определяют подобающий внешний вид и правила поведения в соцсетях.



Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина снялась в ролике, посвященном инвестиционной привлекательности республики. При этом видео сделано в юмористическом ключе.



В Казани пройдет вручение престижной международной премии в области архитектуры Ага Хана.