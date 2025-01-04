Российские военные освободили село Надия в ЛНР
Российские военные взяли под контроль село Надия в ЛНР. Об этом сообщило Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики, — говорится в сводке.
Напомним, 30 декабря российские военные освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР.
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