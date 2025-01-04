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Российские военные освободили село Надия в ЛНР

13:41, 04.01.2025
Российские военные освободили село Надия в ЛНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские военные взяли под контроль село Надия в ЛНР. Об этом сообщило Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики, — говорится в сводке.

Напомним, 30 декабря российские военные освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР.

Елизавета Пуншева

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