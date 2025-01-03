КГМУ предупредил о мерах безопасности для детей в зимний период
Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) напомнил о важности соблюдения мер безопасности для детей в зимний период, чтобы избежать несчастных случаев и травматизма. В преддверии новогодних праздников и зимних каникул особое внимание следует уделить следующим аспектам:
Безопасность на массовых мероприятиях:
- не отпускайте детей от себя, особенно в местах большого скопления людей, где легко потеряться;
- старайтесь держаться подальше от толпы, чтобы избежать травм;
- в случае эвакуации действуйте согласно указаниям администрации и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.
Пожарная безопасность во время новогодних праздников:
- устанавливайте елку на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов;
- не украшайте елку горючими материалами (матерчатые игрушки, свечи, вата, бумажные игрушки). Не обкладывайте подставку ватой;
- используйте только исправные электрогирлянды промышленного производства;
- не используйте в помещении бенгальские огни, хлопушки и восковые свечи;
- используйте пиротехнику только по инструкции, не применяйте самодельные устройства. Не разрешайте детям играть с пиротехникой.
Безопасность при использовании пиротехники:
- стрельба пиротехникой разрешается только подросткам старше 14 лет под наблюдением взрослых;
- не устраивайте «салюты» ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов. Не используйте пиротехнику под низкими навесами и кронами деревьев;
- не носите пиротехнику в карманах;
- не наклоняйтесь над зажженными фейерверками;
- находитесь не ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий;
- не направляйте ракеты и фейерверки на людей;
- в случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону — 01, с мобильного телефона 112 (бесплатно), покиньте помещение и эвакуируйте людей.
Безопасность на катке:
- коньки должны точно подходить по ноге, шнуруйте коньки тщательно;
- катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых;
- во избежание травм, будьте внимательны и аккуратны. В случае травмы обратитесь к персоналу катка или в медицинское учреждение.
Безопасность на горках:
- спускаться следует только с ровных, пологих горок, без трамплинов, деревьев или кустов на пути;
- убедитесь, что трасса свободна;
- научите ребенка группироваться во время падения;
- категорически запретите ребенку кататься с горок, выходящих на проезжую часть или железнодорожное полотно.
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