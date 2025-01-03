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КГМУ предупредил о мерах безопасности для детей в зимний период

11:35, 03.01.2025
КГМУ предупредил о мерах безопасности для детей в зимний период
Фото: Реальное время

Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) напомнил о важности соблюдения мер безопасности для детей в зимний период, чтобы избежать несчастных случаев и травматизма. В преддверии новогодних праздников и зимних каникул особое внимание следует уделить следующим аспектам:

Безопасность на массовых мероприятиях:

  • не отпускайте детей от себя, особенно в местах большого скопления людей, где легко потеряться;
  • старайтесь держаться подальше от толпы, чтобы избежать травм;
  • в случае эвакуации действуйте согласно указаниям администрации и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Пожарная безопасность во время новогодних праздников:

  • устанавливайте елку на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов;
  • не украшайте елку горючими материалами (матерчатые игрушки, свечи, вата, бумажные игрушки). Не обкладывайте подставку ватой;
  • используйте только исправные электрогирлянды промышленного производства;
  • не используйте в помещении бенгальские огни, хлопушки и восковые свечи;
  • используйте пиротехнику только по инструкции, не применяйте самодельные устройства. Не разрешайте детям играть с пиротехникой.

Безопасность при использовании пиротехники:

  • стрельба пиротехникой разрешается только подросткам старше 14 лет под наблюдением взрослых;
  • не устраивайте «салюты» ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов. Не используйте пиротехнику под низкими навесами и кронами деревьев;
  • не носите пиротехнику в карманах;
  • не наклоняйтесь над зажженными фейерверками;
  • находитесь не ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий;
  • не направляйте ракеты и фейерверки на людей;
  • в случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону — 01, с мобильного телефона 112 (бесплатно), покиньте помещение и эвакуируйте людей.

Безопасность на катке:

  • коньки должны точно подходить по ноге, шнуруйте коньки тщательно;
  • катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых;
  • во избежание травм, будьте внимательны и аккуратны. В случае травмы обратитесь к персоналу катка или в медицинское учреждение.

Безопасность на горках:

  • спускаться следует только с ровных, пологих горок, без трамплинов, деревьев или кустов на пути;
  • убедитесь, что трасса свободна;
  • научите ребенка группироваться во время падения;
  • категорически запретите ребенку кататься с горок, выходящих на проезжую часть или железнодорожное полотно.
Рената Валеева

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