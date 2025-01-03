Комета ATLAS может стать видна невооруженным глазом в январе

Основной трудностью для наблюдения является близость кометы к Солнцу

Фото: Динар Фатыхов

Комета C/2024 G3 (ATLAS), открытая в 2024 году, пролетит вблизи Солнца 13 января. Как сообщил РИА «Новости» научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий, если комета переживет сближение, она может стать видна жителям Земли даже без бинокля.

Комета была открыта 5 апреля 2024 года системой телескопов ATLAS, той же системой, что и комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, наблюдавшаяся невооруженным глазом в октябре 2024 года. Свой перигелий, наименьшее расстояние до Солнца, комета C/2024 G3 (ATLAS) пройдет 13 января.

— Условия наблюдения этой кометы хуже, чем у той, что посетила нас осенью. Дело в том, что она пролетает близко к Солнцу, в 4 раза ближе, чем Меркурий. Если она выживет — на поверхности при таких расстояниях температура достигает тысяч градусов, комета состоит из льда, — отметил Короткий.

Астроном добавил, что если комета переживет сближение и не испарится, ее блеск может быть примерно на уровне Венеры, около минус 4 звездной величины. Условия наблюдения будут лучше в южном полушарии, но, вероятно, она будет видна и в северном полушарии. Ближайшие дни уточнят ее возможный блеск и условия видимости. Основной трудностью для наблюдения является близость кометы к Солнцу, из-за чего засветка от светила может помешать увидеть ее на восходе или закате.

Рената Валеева