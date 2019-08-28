В Казани состоится вручение международной премии Ага Хана в области архитектуры

С 11 по 14 сентября в Казани, в Татарском академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля, состоится церемония вручения международной премии Ага Хана в области архитектуры. Проекты-победители разделят между собой призовой фонд в $1 млн.

К отбору допускались проекты, которые реализовывались с 1 января 2012 года до 31 декабря 2017 года и находились в общественном пользовании не менее одного года. Всего в нынешнем конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран. По итогам работы жюри в финал вышли 20 проектов из 16 стран.

Отмечается, что в список финалистов вошел и проект из Татарстана. Это программа развития общественных пространств республики. Это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал. Программу развития общественных пространств Татарстана запустили в 2015 году, и на сегодняшний день в ее рамках реализовано 328 проектов по улучшению общественных пространств во всех районах и городах Республики Татарстан. За это время в крупных и малых городах и селах было создано и реконструировано множество парков, скверов, набережных, площадей и пешеходных улиц, которые стали удобными и доступными круглый год — даже зимой. Реализация проекта продолжается — в 2019 году планируется благоустроить еще 54 объекта.

Церемонии объявления проектов-победителей и завершения каждого трехлетнего цикла всегда проходят в местах, которые имеют особое архитектурное и культурное значение для мусульман. В 2019 году церемония будет проходить в Казани, где находится объект Исторического наследия ЮНЕСКО — Казанский Кремль.

Премия Ага Хана в области архитектуры учреждена Ага Ханом в 1977 году, для признания строительных проектов, которые успешно отвечают потребностям общества. Она вручается каждые три года за выдающиеся достижения в области архитектурных решений, которые решают потребности общества в странах, где преобладает мусульманское население.

Премия вручается в следующих категориях: «Современный дизайн», «Объекты социального жилья», «Развитие и совершенствование среды общего пользования», «Сохранение объектов исторического наследия», «Новое применение объектов историко-архитектурной ценности», «Ландшафтный дизайн» и «Модернизация среды».

Помимо проекта из Татарстана, среди финалистов оказались такие разработки, как воссоздание города Мухаррак в Бахрейне, центр водно-болотных угодий в Шардже (ОАЭ), рыбный рынок Маттрах в Омане, Палестинский музей и другие.