Более 2,5 тысячи птиц спасены после разлива мазута в Краснодарском крае

Фото: Валерий Скурыдин

Ветеринары и волонтеры спасли порядка 2,5 тысячи птиц, пострадавших от разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По информации штаба, 1 622 птицы переданы в центры реабилитации животных, а тех пернатых, чье состояние здоровья стабилизировалось, начали выпускать на волю в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника.

Всего в регионе работают пять пунктов помощи пострадавшим птицам. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии еще одного пункта в поселке Витязево.

«Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей.

Рената Валеева