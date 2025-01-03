Новогодняя сказка в КРК «Пирамида»

Фото: Динар Фатыхов

Почти тысяча детей сотрудников компаний, входящих в Группу ТАИФ, порадовались в новогодние праздники сказочным представлением, организованным АО «ТАИФ». Оно состоялось в КРК «Пирамида». На праздник мальчишек и девчонок пригласили вместе с родителями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Те, кто приехал на праздник заранее, не прогадали: в фойе культурно-развлекательного центра их встречали веселые аниматоры, еще там развернулся новогодний городок со своей фотозоной и комнатой, наполненной воздушными шариками, работали лавки чудес, где каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классе и собственными руками создать уникальный значок, красивый браслетик из бисера или поделку из воздушного пластилина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сложно сразу ответить на вопрос: кто больше радовался новогоднему чуду — дети или сопровождавшие их взрослые. Фотографировались и творили маленькие и большие — одинаково активно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тех, кто немного устал веселиться, в кафе ждали всевозможные пирожные и выпечка, вкусный чай и лимонады. Время до начала представления пролетело очень быстро.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Часовое представление поражало яркостью костюмов и декораций. Дети вместе со сказочными героями — Вьюжком и Морковкиной, отправились на поиски снега, похищенного волшебным котом Баяном (внуком сказочного кота Баюна).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пройдя через множество испытаний и встретив по пути танцующего белого медведя, помощника Зимы снеговика Снежкина, старого Дракона — символ уходящего года, с помощью Снегурочки и Деда Мороза, юные участники представления сумели вернуть людям снег, а вместе с ним и Новый год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В завершение праздника Дед Мороз и Снегурочка выслушали приготовленные для них стихи, их помощники — снежинки и волшебные герои, раздали сладкие сюрпризы. И конечно же не обошлось без общего фото.

Больше ярких кадров — в фоторепортаже.

Арсений Фавстрицкий