Госдума ускорит рассмотрение законопроекта о защите русского языка в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Госдума России в ближайшее время рассмотрит законопроект, направленный на защиту русского языка. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин пресс-службе Федерального собрания, а также поручил профильному Комитету по культуре подготовить документ к первому чтению в приоритетном порядке.

Инициатива, получившая поддержку от президента Владимира Путина, предполагает значительное ограничение использования иностранных слов, в том числе англицизмов, в публичном пространстве. Володин подчеркнул важность сохранения и развития русского языка как ключевого элемента культуры и духовного наследия.

Согласно предложенному законопроекту, все вывески и надписи, включая информацию о товарах и акциях, должны быть представлены на русском языке. Также предусмотрено использование русского языка в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

Анастасия Фартыгина