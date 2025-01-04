Куда пойти в Казани 4 января

Фото: Реальное время

Впереди новогодние каникулы. Поэтому если вы в праздники еще не составили для себя насыщенную культурную программу, то сейчас самое время. «Реальное время» подготовило для вас подборку наиболее интересных мероприятий, которые пройдут в Казани 4 января.

Экскурсия «В поисках устья Казанки»

Экскурсия начнется в районе старых пристаней у набережной Куйбышевского водохранилища и будет посвящена исследованию старого русла реки Казанки и территории будущих парков. Участники смогут узнать о природных и исторических особенностях этого региона с помощью Антона Бортякова, гидробиолога и члена Всероссийского общества охраны природы в Татарстане. Экспедиция нацелена на повышение осведомленности об экосистеме и проектируемых зеленых зонах.

Где: река Казанка.

Когда: 12.00.



Спектакль «Яратам! Бетте-китте!» (Люблю — и точка!)

Спектакль «Люблю — и точка!» рассказывает о жизни трех стариков, обитателей деревни Ягодная Поляна, чья спокойная жизнь нарушается с появлением Романа и его Гулии. Фаиль, один из стариков, пытается написать «любовный сценарий», чтобы сохранить связь между героями, чьи жизни переплетаются с воспоминаниями о юности и любовными переживаниями. В представлении затрагиваются темы исчезающей деревни, традиций и искренней любви, сопровождаемые песнями и танцами.

Где: Татарский театр им. Карима Тинчурина.

Когда: 12.00.



Спектакль «Как по щучьему велению»

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Спектакль «Как по щучьему велению» представляет собой новую интерпретацию русской народной сказки, в которой главный герой обретает более энергичный и активный характер. В постановке появляются новые персонажи и необычные сюжетные повороты, что делает историю увлекательной для детей и интересной для взрослых. Это представление направлено на сохранение традиционного фольклора в современном форматe.

Где: ДК химиков.

Когда: 10.30.

Спектакль «Белый волк» («Ак бүре»)

Спектакль «Белый волк» — это семейная сказка, ориентированная на зрителей старше шести лет. В центре сюжета — приключения детей падишаха, которые сталкиваются с различными неожиданностями, включая исчезновение старших братьев и похищение матери злым дивом. В процессе поисков они встречают говорящего волка, который играет важную роль в их путешествии.

Где: Театральная площадка MOÑ.

Когда: 19.00.

Лаборатория «Диа-Позитив»: «Щелкунчик»

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лаборатория предлагает детям озвучить диафильмы с новогодними историями, выполняя роли персонажей и передавая их характеры и эмоции. Участники также узнают о процессе создания первых диафильмов, существующих уже 90 лет. Это занятие направлено на развитие творческих способностей и интерес к истории анимации.

Где: Национальная библиотека Татарстана.

Когда: 13.00.

Спектакль-променад «Новогоднее путешествие с фонарщиком Фаролеро»

Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» предлагает участникам интерактивную прогулку по Казани под руководством фонарщика Фаролеро. В рамках мероприятия гости смогут посетить памятные места города и узнать о новогодних традициях и историях, рассматривая улицы и достопримечательности как декорации. Программа включает в себя атмосферу праздника с особой иллюминацией, добавляющей волшебства к рассказам.

Где: площадь перед памятником Мусе Джалилю возле Спасской башни.

Когда: 19.30.

Стендап-концерт полуфиналиста «Comedy Баттл»

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Егор Свирский, полуфиналист шоу «Comedy Баттл» и участник Stand Up на ТНТ, выступит с концертом, где предложит зрителям рассмотреть юмор как способ осмысления прошедших событий. В программе состоится серия комедийных номеров, направленных на создание легкой и расслабляющей атмосферы перед началом нового рабочего года. Мероприятие нацелено на развлечение и положительные эмоции.



Где: стендап-клуб «КЛУП» на «Фабрике Алафузова».

Когда: 19.00.