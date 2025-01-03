С 4 по 8 января в Татарстане будут работать мобильные поликлиники
Министерство здравоохранения Татарстана сообщило о работе мобильных поликлиник в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске с 4 по 8 января. В мобильных пунктах жители смогут пройти диспансеризацию.
В Казани мобильные поликлиники будут работать:
- 4-5 января: во дворе дома на Ноксинском спуске, 21;
- 4-8 января: на территории гимназии №5 на улице Гудованцева, 26;
- 4-8 января: на территории школы №113 на улице Адоратского, 36а;
- 6-8 января: на территории Центра бокса на улице Файзи, 2а.
В Набережных Челнах:
- 4-8 января: на парковке торгового центра «Омега» на проспекте Сююмбике, 2/19.
В Альметьевске:
- 4-8 января: около Дома карате на улице Нефтяников, 16.
Минздрав РТ также напоминает, что с 4 января диспансеризацию можно пройти в медучреждении по месту жительства. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.