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С 4 по 8 января в Татарстане будут работать мобильные поликлиники

17:20, 03.01.2025
С 4 по 8 января в Татарстане будут работать мобильные поликлиники
Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

Министерство здравоохранения Татарстана сообщило о работе мобильных поликлиник в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске с 4 по 8 января. В мобильных пунктах жители смогут пройти диспансеризацию.

В Казани мобильные поликлиники будут работать:

  • 4-5 января: во дворе дома на Ноксинском спуске, 21;
  • 4-8 января: на территории гимназии №5 на улице Гудованцева, 26;
  • 4-8 января: на территории школы №113 на улице Адоратского, 36а;
  • 6-8 января: на территории Центра бокса на улице Файзи, 2а.

В Набережных Челнах:

  • 4-8 января: на парковке торгового центра «Омега» на проспекте Сююмбике, 2/19.

В Альметьевске:

  • 4-8 января: около Дома карате на улице Нефтяников, 16.

Минздрав РТ также напоминает, что с 4 января диспансеризацию можно пройти в медучреждении по месту жительства. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Рената Валеева

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