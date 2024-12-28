Бизнес-обзор: Абдрахманов продал ресторан «Туган Авылым», «Славица» сменила шефа

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 43-я

Фото: Реальное время

Под занавес года в Татарстане произошел ряд крупных сделок и назначений. Спустя четверть века руководства ушел глава «Татеха» Ирек Хайруллин, управлявший самой прибыльной малой нефтяной компанией республики. Новый шеф и на челнинской фабрике мороженого, где кресло директора доверили бывшему топу тульской «Славицы». Основатель «Туган Авылым» Радик Абдрахманов продал ресторан директору заведения. Подробнее об этих и других новостях недели — в обзоре «Реального времени».

Новая владелица «татарской деревни» Казани

Во вторник основатель «Туган Авылым» Радик Абдрахманов вышел из капитала своей компании «Туган ресторан-кухня», зарегистрированной по тому же адресу, что и одноименный национальный комплекс. Бизнесмен уступил 50,05% долей общества директору ресторана «татарской деревни» Гульназ Мухаметшиной. К ней же перешла и вторая половина фирмы от другого соучредителя Флеры Мустафиной.

— Это основной ресторан «Туган Авылым», просто мы отдали его в управление. Директор нашего ресторана будет сейчас в другом формате работать. Мы ее сделали собственницей, она купила у нас ресторан и теперь будет платить аренду комплексу, — рассказал «Реальному времени» совладелец «Туган Авылым» Радик Абдрахманов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам бизнесмена, речь идет о продаже лишь ресторана, а не всего национального комплекса. Оборот проданной компании, согласно открытым данным, в прошлом году составил 117,9 млн, чистая прибыль — 2,3 млн рублей. Новая собственница ранее также владела казанским транспортным предприятием «Карта мира» и выступала соучредителем еще около десятка фирм в сфере общепита, примерно половиной из которых управляла. Сейчас помимо 100% в ООО «Туган ресторан-кухня» ей также принадлежит (33,33%) казанская фирма «Банка», которая специализируется на деятельности ресторанов. Вторым соучредителем компании выступает УК «БГ» известного ресторатора Айдара Булатова.

За Абдрахмановым и Мустафиной остается еще одно юрлицо, связанное с национальным комплексом, — это ООО «Туган ресторан-бар». Его выручка чуть скромнее — 51,6 млн за прошлый год, чистая прибыль — 1,7 млн рублей. Однако, по словам предпринимателя, юрлицом комплекса является другая фирма — ООО «Ипсо факто», которой он владеет наряду с Булатовым и другими партнерами.

Собственницей ресторана «Туган Авылым» стала его директор Гульназ Мухаметшина. скриншот аккаунта "Туган Авылым" Вконтакте

Ресторанно-развлекательный комплекс, стилизованный под татарскую деревню, был основан в год 1000-летия Казани, в 2005 году. Ранее принадлежал ГК «Нур» Маннафа Сагдиева, а после банкротства группы в 2013 году был выставлен на торги. В 2014 году «Туган Авылым» выкупила компания Айдара Булатова. Бизнесмена, как и основателя проекта Радика Абдрахманова, все эти годы называли совладельцами национального комплекса.

Шеф «Славицы» из Тулы

На этой неделе сменилось руководство на челнинской фабрике мороженого «Славица». Гульзира Нейман, управлявшая предприятием последние три года с лишним, покинула должность. Ей на смену пришел Олег Суконщиков, который до января этого года управлял одноименным предприятием татарстанского холдинга в Туле.

В начале года он переехал в республику и возглавил ГК «Крайс», которой принадлежит бренд «Славица», а с декабря возглавил и фабрику в автограде. Группа развивает завод в Набережных Челнах с 2015 года. В мае прошлого года анонсировала запуск нового производства в Зеленодольском районе с объемом инвестиций более 2 млрд рублей. Новое предприятие построят на территории промпарка «Тура. 2.0», кроме мороженого оно будет выпускать кондитерские изделия.

Фабрику мороженого в автограде возглавил Олег Суконщиков, который ранее управлял «Славицей» в Туле. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выручка «Фабрики мороженного «Славица» в прошлом году составила 1,8 млрд, чистая прибыль — 314 млн рублей. ГК «Крайс» принадлежит пяти предпринимателям, основным владельцем выступает Вадим Сулаков (47,42%).

Новый глава в компании «Татех»

Сменился директор и в малой нефтяной компании «Татех». Практически бессменный глава предприятия Ирек Хайруллин после 25 лет руководства уступил пост Фариту Гимранову. Альметьевское ЗАО «Татех» (сейчас АО) было основано в 1991 году, председателем совета директоров выступает Шафагат Тахаутдинов.

Компания занимается реализацией и техническим обслуживанием установок улавливания легких фракций углеводородов (УФЛ). Считается одной из самых прибыльных из действующих в Татарстане МНК.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В прошлом году «Татех» показал выручку свыше 16 млрд рублей и чистую прибыль — 2,96 млрд. Изначально МНК контролировалась «Татнефтью»: с ее участием и американской компанией «Текснефть, Инк» было создано одно из первых в стране совместное предприятие. В 2010 году татарстанский учредитель довел свою долю в компании до 100%.

Есть данные, что сейчас компанией полностью владеет АО «УК «Инфраструктурные инвестиции», контролируемое Николаем Карпенко. Его также считают выходцем из «Татнефти». Хайруллин с 1989 по 1990 год тоже работал в этой компании — заместителем начальника производственного отдела. Затем девять лет был первым замом главы «Татеха», а с 1999 года сам возглавил малую нефтяную компанию.