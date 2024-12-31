Куда пойти в Казани 31 декабря
Последний день 2024 года порадует праздничными вечеринками и уютными встречами в главных локациях Казани. «Реальное время» приводит подборку самых интересных мероприятий для встречи наступающего 2025 года.
Новогодняя ночь на катке парка «Черное озеро»
31 декабря гостей парка ждет кинопоказ легендарных советских фильмов, выступление кавер-группы «Монте-Карло», авторский диджей-сет, интерактивы от ведущего, аниматоров, Деда Мороза и Снегурочки. Также Дирекция парков и скверов Казани подготовила для казанцев еще один сюрприз, о котором расскажет уже на празднике.
Где: парк «Черное озеро», 6+
Когда: с 18.00 31 декабря до 03.00 1 января
Новогодняя ночь у Центра семьи «Казан»
Встретить Новый год можно и у главной елки столицы Татарстана. В программе — выступление DJ Молотова, кавер-групп «Поколение» и «Веселые Волгари», трио «Версия», а также народное караоке.
Где: Центр семьи Казан, 6+
Когда: с 18.00 31 декабря до 03.00 1 января
Новогодний Blesc
Вечеринка от промогруппы Blesc. Мероприятие стартует за три часа до наступления Нового года, но гостей просят приходить заранее.
Где: ресторан Extra Lounge в ТРЦ «Корстон», 18+
Когда: 21.00
«Вперед за чудом»
Новогоднюю программу проведут и в бальном зале «Корстона». Главной звездой здесь будет певица Марина Хлебникова. Еще в программе — лазерное шоу и диджей-сеты.
Где: бальный зал в ТРЦ «Корстон», 18+
Когда: 21.00
New Year Plombir Festival
Здесь выступят Nadya, Acrobat, Dinamica, дуэт Space Food. Также организаторы подготовили световое шоу на 12-метровом экране.
Где: КРК «Пирамида», 18+
Когда: 31 декабря, 22.00
Татарский VIP Новый год
Традиционная вечеринка порадует гостей безлимитным шампанским и салатами, а также программой, подарками и розыгрышем 13-й зарплаты. На сцене выступят народный Dj Сулейман, LK, KSENIA L, BYCYFIC и особенный секретный гость
Где: бар Bazzar, 18+
Когда: 31 декабря, 23.00
NEW YEARS EVE
Новогоднюю программу представит и известное арт-пространство. В программе — вечеринка с известными артистами, танцы, хлопушки и бокалы с холодным шипучим шампанским, а в прайм-тайме — выступление llsur Kasa.
Где: арт-пространство Werk, 18+
Когда: 31 декабря, 22.00
Новогодний кутеж в «Соли»
Не обойдется новогодняя программа и без главного бара на Профсоюзной. Здесь гостей будут ждать Витя Tsyo, Julia Konor и диджей elrux.
Где: «Соль», 18+
Когда: 22.00
Новогодняя ночь в стиле премии «Оскар»
Организаторы приготовили традиционные атрибуты самой известной кинопремии мира — красную дорожку, специальное меню и выступления известных артистов.
Где: Gallery kitchen, 18+
Когда: 21.00
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