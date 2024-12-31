Куда пойти в Казани 31 декабря

Фото: Динар Фатыхов

Последний день 2024 года порадует праздничными вечеринками и уютными встречами в главных локациях Казани. «Реальное время» приводит подборку самых интересных мероприятий для встречи наступающего 2025 года.

Новогодняя ночь на катке парка «Черное озеро»

Максим Платонов / realnoevremya.ru

31 декабря гостей парка ждет кинопоказ легендарных советских фильмов, выступление кавер-группы «Монте-Карло», авторский диджей-сет, интерактивы от ведущего, аниматоров, Деда Мороза и Снегурочки. Также Дирекция парков и скверов Казани подготовила для казанцев еще один сюрприз, о котором расскажет уже на празднике.

Где: парк «Черное озеро», 6+

Когда: с 18.00 31 декабря до 03.00 1 января

Новогодняя ночь у Центра семьи «Казан»

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Встретить Новый год можно и у главной елки столицы Татарстана. В программе — выступление DJ Молотова, кавер-групп «Поколение» и «Веселые Волгари», трио «Версия», а также народное караоке.

Где: Центр семьи Казан, 6+

Когда: с 18.00 31 декабря до 03.00 1 января

Новогодний Blesc

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Вечеринка от промогруппы Blesc. Мероприятие стартует за три часа до наступления Нового года, но гостей просят приходить заранее.

Где: ресторан Extra Lounge в ТРЦ «Корстон», 18+

Когда: 21.00

«Вперед за чудом»

Новогоднюю программу проведут и в бальном зале «Корстона». Главной звездой здесь будет певица Марина Хлебникова. Еще в программе — лазерное шоу и диджей-сеты.

Где: бальный зал в ТРЦ «Корстон», 18+

Когда: 21.00

New Year Plombir Festival

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Здесь выступят Nadya, Acrobat, Dinamica, дуэт Space Food. Также организаторы подготовили световое шоу на 12-метровом экране.

Где: КРК «Пирамида», 18+

Когда: 31 декабря, 22.00

Татарский VIP Новый год

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Традиционная вечеринка порадует гостей безлимитным шампанским и салатами, а также программой, подарками и розыгрышем 13-й зарплаты. На сцене выступят народный Dj Сулейман, LK, KSENIA L, BYCYFIC и особенный секретный гость

Где: бар Bazzar, 18+

Когда: 31 декабря, 23.00

NEW YEARS EVE

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новогоднюю программу представит и известное арт-пространство. В программе — вечеринка с известными артистами, танцы, хлопушки и бокалы с холодным шипучим шампанским, а в прайм-тайме — выступление llsur Kasa.

Где: арт-пространство Werk, 18+

Когда: 31 декабря, 22.00

Новогодний кутеж в «Соли»

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Не обойдется новогодняя программа и без главного бара на Профсоюзной. Здесь гостей будут ждать Витя Tsyo, Julia Konor и диджей elrux.

Где: «Соль», 18+

Когда: 22.00

Новогодняя ночь в стиле премии «Оскар»

Реальное время / realnoevremya.ru

Организаторы приготовили традиционные атрибуты самой известной кинопремии мира — красную дорожку, специальное меню и выступления известных артистов.

Где: Gallery kitchen, 18+

Когда: 21.00