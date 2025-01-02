В Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП: погибли два человека

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 2 декабря, в Лаишевском районе произошла авария, в результате которой погибли водитель и пассажир автомобиля Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по республике.

По предварительным данным, женщина-водитель Hyundai выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями Toyota и Audi.

На месте происшествия работают автоинспекторы, которые выясняют обстоятельства инцидента. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения для предотвращения подобных трагедий.

Анастасия Фартыгина