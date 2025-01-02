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В Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП: погибли два человека

16:33, 02.01.2025
В Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП: погибли два человека
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 2 декабря, в Лаишевском районе произошла авария, в результате которой погибли водитель и пассажир автомобиля Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по республике.

  • По предварительным данным, женщина-водитель Hyundai выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями Toyota и Audi.

На месте происшествия работают автоинспекторы, которые выясняют обстоятельства инцидента. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения для предотвращения подобных трагедий.

Анастасия Фартыгина

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