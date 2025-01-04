В субботу в Татарстане ожидается снег, гололедица и метель

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В Татарстане 4 января ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, будет облачно, местами ожидаются небольшие, а также умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, днем с переходом в дождь. Днем на западе республики ожидается сильный и мокрый снег, в отдельных районах возможна метель.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, южный, 6—11 м/с, днем местами порывы до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью составит 0..-5, днем -1..+3 градуса.



В Казани 4 января ожидается облачная погода. Ветер 6—11 м/с, местами порывы до 13 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит -1..+1 градус. На дорогах сильная гололедица и снежная каша. Днем возможно образование снежных заносов.



Рената Валеева