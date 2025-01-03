Смена вектора «Ак Барса» и исторические чемпионства: каким запомнят год клубы Татарстана

Главные достижения и ключевые события из жизни ведущих спортивных клубов Татарстана

Фото: коллаж realnoevremya.ru

Закончившийся 2024 год в очередной раз стал для Татарстана богатым на победы профессиональных клубов. Чемпионскими титулами в своих видах спорта отметились сразу ряд команд. В частности, «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс» побеждали в волейболе, «КОС-Синтез» — в водном поло, а «Крылья Барса» и «Стрела-Ак Барс» впервые в истории выиграли чемпионат России по баскетболу на колясках и регби-7. Как сложился минувший год для ведущих профессиональных клубов Татарстана — в материале «Реального времени».

«Ак Барс» — провал и смена вектора

Год для казанского «Ак Барса» начался с ужасного выступления команды в плей-офф Кубка Гагарина. Команда под руководством Зинэтулы Билялетдинова вылетела из борьбы за главный трофей уже после первого раунда, уступив в серии «Автомобилисту» в пяти матчах. После прошлогоднего результата, когда «барсы» остановились в шаге от очередного завоевания Кубка, выступление справедливо посчитали неудачным.

Все это привело к уходу тренерского штаба Билялетдинова. Место главного тренера доверили Анвару Гатиятулину, остававшемуся без работы после зимней отставки из «Трактора». Под нового рулевого в клубе затеяли чистку состава. С некоторой долей скандала из команды ушли звездные игроки — Вадим Шипачев, Александр Радулов, Вячеслав Войнов и Артем Лукоянов. Последний, в частности, провел за казанцев 13 сезонов, но из-за околохоккейных проблем ему пришлось покинуть клуб.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новым капитаном «Ак Барса» осенью был выбран Дмитрий Яшкин. Также значительно обновился состав — пришли Альберт Яруллин, Егор Коршков, Ник Петан, Александр Барабанов и Егор Бабенко. Сменился и рисунок игры. Гатиятулин ставит «Ак Барсу» активный хоккей с постоянным прессингом соперника. Пока такие изменения сильно не повлияли на результат команды. К середине сезона «барсы» занимают 3-е место в Восточной конференции и имеют все шансы выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

«Рубин» — «вечно восьмые»

Профессиональный футбол в Татарстане представлен тремя основными клубами: казанским «Рубином», нижнекамским «Нефтехимиком» и набережночелнинским «КАМАЗом». Два последних уже долгое время «варятся» в котле Первой лиги, стабильно удерживая позиции вдали от зоны вылета. Оттуда же полтора года назад выбрался «Рубин», уже второй сезон выступающий в Премьер-лиге.

Весной команда из Казани заняла 8-е место по итогам прошлого сезона. Такой результат после возвращения в элиту был признан успешным, и клуб продлил контракт с главным тренером Рашидом Рахимовым. Уже осенью на фоне не слишком удачного выступления «Рубина» начались разговоры об отставке рулевого, на которые он сам реагировал достаточно нервно. В частности, ходили слухи, что клуб уже договорился с экс-тренером ЦСКА Владимиром Федотовым. Однако казанцы одержали ряд важных побед и закрепились на 8-м месте таблицы, из-за чего Рахимов сумел сохранить свой пост.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важной темой стала игра нападающего Мирлинда Даку. Ожидалось, что «Рубин» сможет выгодно продать футболиста после летнего чемпионата Европы. Но в ходе турнира футболист вляпался в политический скандал, потеряв в цене значительную часть трансферной стоимости. В итоге клуб не дождался выгодных предложений по Даку из европейских чемпионатов. Зато лучший бомбардир «Рубина» заинтересовал топ-команды России, «Спартак» и «Краснодар» даже собирались потратить около 10—12 млн евро на трансфер албанца. В Казани справедливо решили сохранить игрока до зимы, а сам Даку в ноябре—декабре сильно помог команде своими голами.

— «Рубин» занял в прошлом сезоне 8-е место и сейчас по итогам первой части тоже находится там же. Концовка была хорошая, показали, что у нас есть все для того, чтобы шагнуть в первую пятерку РПЛ. Во второй части сезона уже можно ставить высокие цели, сделать точечные приобретения — и алга! И по Даку. Надо его сохранить, закупить под него хороших исполнителей и возвращаться в лидеры российского футбола, — считает известный комментатор Александр Норден.

Гегемония татарстанского волейбола

В волейболе Татарстан всегда был в числе лидеров по стране. В конце прошлого сезона, который пришелся на начало 2024 года, казанские «Зенит» и «Динамо-Ак Барс» завоевали очередные золотые медали чемпионата России. При этом у женщин трофей вернулся в Казань после трех некубковых лет. Такой успех случился с назначением серба Зорана Терзича на пост главного тренера команды.

«Зенит-Казань» в последние годы превратился в гегемона российского волейбола. Команда под руководством Алексея Вербова два сезона подряд берет все три главных трофея в России — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Весной в финале плей-офф Суперлиги казанцы справились с московским «Динамо», а осенью победили «бело-голубых» в матче за Суперкубок. Правда, вновь уступили в «Кубке Легенд», который в прошлый раз проводился в формате «Кубка Столетия». Неофициальные турниры во времена санкций казанской команде пока не покоряются.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В следующем году от «Зенита» снова будут ждать побед. Однако по окончании сезона перед клубом встанет непростой вопрос комплектации состава. Уже известно, что команду по окончании сезона покинет лучший связующий в мире Майка Кристенсон. Под вопросом будущее доигровщика Дмитрия Волкова, а также многолетнего лидера коллектива диагонального Максима Михайлова. На ведущие роли должны будут выйти собственные воспитанники в лице Михаила Лабинского и Романа Романовского. С академией у клуба все хорошо, поэтому смена поколений обязана пройти без серьезных потрясений.

— У нас в Казани волейбольная система работает хорошо. Молодцы руководители, суетятся в направлении развития молодежи. Оттуда и отличные результаты у главных команд. Даже обидно, что наши клубы не играют в Лиге чемпионов, и «Зенит-Казань», и «Динамо-Ак Барс» находятся в потрясающей форме, — сказал Норден.

Серебряный УНИКС

Казанский УНИКС весной стал серебряным призером Единой лиги ВТБ. На пути к финалу команда Велимира Перасовича заняла 1-е место в регулярном чемпионате. В плей-офф казанцы расправились с «Самарой» (3:0) и в полуфинале в семиматчевой серии обыграли «Локомотив-Кубань» (4:3). В финале УНИКС не совладал с московским ЦСКА, уступив в пяти матчах серии.

Несмотря на проигрыш в финальном противостоянии и потерю титула чемпионов, выступление казанской команды было признано успешным. Летом клуб приложил много сил для продления контрактов с тренером Перасовичем и лидером УНИКСа Ненадом Димитриевичем. Хорватский коуч в итоге согласился остаться на новый срок, а вот с баскетболистом сойтись о новом соглашении не удалось.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

С уходом Димитриевича игра команды в текущем сезоне разладилась. На старте чемпионата казанцы долгое время не могли обыграть соперников из топ-3 чемпионата. УНИКС подряд уступил ЦСКА, «Зениту» и «Локомотиву-Кубань». Некоторые эксперты даже начали предлагать сменить главного тренера. Но ближе к концу года команда Перасовича разогналась. В последних четырех матчах казанцы забросили в кольцо соперников 401 очко, побили клубный рекорд и обыграли топ-клуб в Единой лиге. Впрочем, итоги нынешнего сезона все равно будем подводить уже в следующем году.

— УНИКС немного тревожит, что-то разладилось у команды. Возможно, Перасович переработал свое в России. Может, мотивации где-то не хватает без Евролиги. Считаю, что баскетбол сильнее всех пострадал из-за отстранения от международных турниров. Ведь, как мы играли в Евролиге, какой это был шикарный стимул, но что сейчас об этом говорить? То ли с уходом Димитриевича, то ли еще что, но игра очень разладилась у УНИКСа, — оценил Норден год для баскетболистов.

«КОС-Синтез» — снова чемпионы. И юбилейный год

Ватерполисты в очередной раз были признаны лучшей спортивной командой в Республике Татарстан. Выступление «КОС-Синтеза» отметили высокой наградой в Министерстве спорта республики. Впрочем, удивления это не вызывает. Команда весной вернула себе звание чемпиона России по водному поло, а также стала обладателем Кубка России.

Триумфальное выступление продолжилось и в новом сезоне. Осеннюю часть чемпионата подопечные Евгения Ярощука провели на одном дыхании. На зимний перерыв «КОС-Синтез» ушел лидером турнирной таблицы, одержав 25 побед подряд. Единственным соперником, способным доставить трудности казанцам, остается лишь астраханское «Динамо». Впрочем, даже они проиграли в Казани в последних двух матчах в декабре.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

А предварял новый сезон турнир по мини-ватерполо в Туапсе. Казанцы уверенно прошли групповой этап, дошли до финала и победили. Причем в финальном матче «КОС-Синтез» переиграл собственную молодежную команду «КОС-Синтез-УОР» со счетом 6:1.

И все это в год 50-летнего юбилея клуба. В честь юбилейной даты в сентябре «КОС-Синтез» организовал масштабный праздник с участием ветеранов казанской команды и богатой культурной программой.

«Стрела-Ак Барс»: «переписывая историю регби»

«Стрела-Ак Барс» продолжает переписывать историю российского регби. Нынешний год у клуба получился богатым на чемпионские моменты. Весной команда впервые стала победителем Суперкубка страны. В решающем матче, в котором казанцы выступали в рамках обладателя Кубка России, в серии послематчевых ударов переиграли пензенский «Локомотив» (19:19, 3:1-пенальти).

Затем подопечным Джей Пи Нила не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выиграть чемпионат по регби-15. «Стрела-Ак Барс» финишировала по итогам турнира на втором месте и завоевала серебряные медали. В финальном поединке казанцы всего в один балл проиграли «Енисею-СТМ», остановившись в шаге от долгожданного трофея.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но концовка сезона все равно осталась за «Стрелой». Команда досрочно победила в чемпионате регби-7. Эта победа также стала первой в истории казанского клуба. Причем «Стрела» последовательно шла к триумфу в последние годы, завоевывая бронзу, серебро и золото. Заслуги регбистов также отметили в Министерстве спорта Татарстана в номинации «Лучшие спортивные команды Республики Татарстан».

— Больше всего я жду возобновления сезона в регби. Это главная команда Татарстана в последние годы, однозначно. Их успех легко объясним. Прежде всего, там великолепный тренер, замечательная селекция и выстроенная клубная система. Немножечко недотянули до золота в классическом регби. Но, может, даже хорошо, потому что эйфории никакой не будет на следующий сезон, — считает Норден.

«Крылья Барса» — чемпионство и лучший сезон

Казанская команда по баскетболу на колясках в последние годы показывает отличные результаты. В прошлом сезоне «Крылья Барса» дошли до финала чемпионата России, где проиграли многократным чемпионам страны клубу ФСК «Баски» из Санкт-Петербурга. Учитывая долгую и планомерную работу команды, в этом году эксперты ожидали от казанцев чемпионского титула.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Крылья Барса» не подвели и провели свой лучший сезон в истории. Заключительный тур казанцы прошли, сокрушив всех соперников, включая многолетнего лидера баскетбола на колясках. В последнем матче турнира команда разгромила с разницей в 20 очков питерский «Баски» (78:58). «Крылья Барса» не только взяли титул, а прервали гегемонию питерцев, 12 лет подряд не отдававших никому трофей чемпионата России. Капитан «Крыльев» Василий Кочетков был признан лучшим игроком турнира, а Альберт Багаманов — самым ценным игроком.