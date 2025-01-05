В воскресенье в Татарстане ожидается снег и порывистый ветер
В Татарстане 5 января ожидается небольшой мокрый снег и облачная погода. В отдельных районах республики прогнозируется метель. По прогнозам синоптиков, ночью снег усилится, местами порыв ветра может достигать 15 м/с.
Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем -3..-8˚, на юго-востоке 0..-2˚.
В Казани 5 января также ожидается облачная погода с небольшим снегом. На дорогах сохранится сильная гололедица, местами — снежные заносы. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Максимальная температура воздуха днем -3..-5˚.
Ранее МЧС по Татарстану предупредило татарстанцев о ветре до 15 м/с и сильной метели днем в воскресенье.
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