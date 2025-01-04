Двум готовившим теракт в Екатеринбурге несовершеннолетним предъявили обвинение

Фото: Динар Фатыхов

Двум подросткам, которых задержали за планирование совершить теракт в Екатеринбурге, предъявили обвинение. Следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте фигурантов, сообщает пресс-служба Следкома России.

— Двоим несовершеннолетним екатеринбуржцам 2007 и 2008 годов рождения, задержанным накануне сотрудниками ФСБ России, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору — говорится в публикации.

По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Следователи также установили, что один из подростков был причастен к поджогу служебной машины полиции.

— Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, — отметили в Следкоме.

Сегодня стало известно, что в Екатеринбурге ФСБ задержала четырех граждан России, которые планировали совершить теракт в местах массового скопления людей. У злоумышленников изъяли компоненты СВУ и средства связи с инструкциями по его изготовлению.

Елизавета Пуншева