В Екатеринбурге предотвратили теракт — задержаны четверо россиян

Фото: Ирина Плотникова

В Екатеринбурге ФСБ задержала четырех граждан России, которые планировали совершить теракт в местах массового скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Задержаны четверо граждан 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге, — говорится в заявлении.

У злоумышленников изъяли компоненты СВУ и средства связи с инструкциями по его изготовлению.

Региональное управление Следкома возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сейчас ФСБ собирает доказательства преступной деятельности задержанных.

Елизавета Пуншева