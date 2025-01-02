Более 7 тыс. детей Татарстана проведут новогодние каникулы в лагерях

Фото: Мария Зверева

В новогодние каникулы свыше 7 тыс. детей из Татарстана отдохнут в лагерях, организованных 41 стационарной оздоровительной организацией, а также в 16 пришкольных лагерях. Три лагеря расположены за пределами республики — в Марий Эл и Крыму. Об этом сообщает Минмолодежи республики.

В рамках программы планируется оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей из семей, чьи родители находятся в зоне специальной военной операции.

До 8 января в лагерях пройдут новогодние и рождественские мероприятия, включая концерты, спектакли и зимние забавы. В Год защитника Отечества также запланированы патриотические мероприятия — кинопоказы, уроки памяти, конкурсы рисунков и песен, посвященные героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Заместитель главы Минмолодежи Татарстана Денис Лулаков подчеркнул важность содержательной части смен, отметив организацию 10 смотров профильных программ. В молодежном центре «Волга» проводятся тематические мастер-классы для лауреатов и победителей конкурса «Созвездие — Йолдызлык».

Лулаков также добавил, что безопасность детей является приоритетом.

— Мы ежедневно на связи с коллегами из МЧС, Роспотребнадзора и районными базами, где организованы смены. Надеемся, что дети с пользой проведут время, обучатся новому и найдут новых друзей, — отметил замглавы.

Анастасия Фартыгина