Депутат Госдумы предложил выплатить ветеранам ВОВ по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением о единовременной выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в 2025 году, в честь 80-летнего юбилея Победы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

В обращении депутат предлагает распространить выплату не только на ветеранов ВОВ, но и на бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, а также на участников боевых операций по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Кошелев напомнил, что согласно указу президента России Владимира Путина от 2019 года, ветераны Великой Отечественной войны ежегодно получают единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, а в юбилейные годы эта сумма может быть увеличена.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат подчеркнул, что ветераны — это «золотой фонд России, наша история и гордость».

— Мы понимаем, что силы наших героических дедушек и бабушек не безграничны. Наша святая обязанность окружить их максимальной заботой и любовью, сделать все возможное, чтобы их жизнь была достойной и комфортной. Они отстояли наше будущее, подарили нам мир и свободу. Поэтому, чтобы мы ни делали, этого всегда будет несравнимо мало по сравнению с невероятной ценой, заплаченной ими за великую Победу, — отметил Кошелев

Рената Валеева