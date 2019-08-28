СМИ: одним из инвесторов в блокчейн Telegram стал молодой казанский банкир Еремеев

Одним из инвесторов в блокчейн-платформу TON, созданную Telegram Павла Дурова, стал основатель «Банка 131» и группы FIX Дмитрий Еремеев.

Как пишет The Bell, об участии Еремеева в ICO Telegram рассказали несколько его знакомых. Сам бизнесмен не стал комментировать эту информацию.

Но он подтвердил, что давно знаком с Павлом и Николаем Дуровыми. В 2000-х он помогал «ВКонтакте» улучшить свои позиции в поисковой выдаче, поскольку был одним из лучших специалистов по SEO-оптимизации.

Один из соратников Павла Дурова Илья Перекопский подтвердил, что Еремеев был партнером Дурова — и во «ВКонтакте», и в других проектах: «Он — опытный предприниматель, который видит бизнес на годы вперед, умеет развивать десятки компаний одновременно в совершенно разных сферах и все — успешно».

Напомним, что «Банк 131» получил лицензию ЦБ в апреле этого года. Предполагается, что он не будет выдавать кредиты, зато поможет фрилансерам получать гонорары из-за рубежа.

Ранее стало известно, что Telegram Павла Дурова начнет публичный этап тестирования своего блокчейна — TON (Telegram open network) 1 сентября.

