В Татарстане прошел марафон «С Новым годом, семья!»

В студии ТНВ и «Болгар радиосы» побывали более 50 активных семей республики

Фото: Динар Фатыхов

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», а также радиостанции «Болгар радиосы» в прямом эфире подвели итоги Года семьи, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным. В студиях с ведущими общалось более 50 семей волонтеров, активистов, музыкантов и спортсменов, в том числе 100 детей. Специально для марафона состоялось включение из зоны СВО. Военные корреспонденты программы «7 дней» встретились с бойцами, которые передали приветы семьям и поздравили их с Новым годом прямо с фронта. Чем еще запомнился марафон «С Новым годом, семья!» — в материале «Реального времени».

«Вместе — мы сила»

Марафон на ТНВ начала и завершила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. По ее словам, такой формат стал уже хорошей, доброй традицией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Тематические марафоны позволяют рассказать о всей палитре мероприятий и событий, которые проходят в республике и, самое главное, марафон — это инициатива самих жителей. Те фестивали и конкурсы, которые прошли в Год семьи показали, что наши семьи многопоколенные, яркие, всегда с какой-то самобытностью, особенностью. Год семьи еще раз показывает, что каждый из нас должен понимать, насколько важной является семья.



По ее словам, марафон нужен и для того, чтобы это видели дети, потому что воспитание и семейная политика начинаются со взрослых и детей, которые учатся, понимают, что в этой жизни вместе — мы сила.

Новый нацпроект «Семья»

В марафоне, кроме семей Татарстана, принимали участие государственные и общественные деятели, которые подводили итоги «Года семьи». Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова отметила, что в 2024 году проведена очень большая законотворческая работа с целью поддержания семей, а с 1 января 2025 года на смену национальному проекту «Демография» придет новый нацпроект «Семья». Он включает в себя действующие эффективные меры, программы и льготы — например, материнский капитал и единое пособие, при этом предусмотрено их обновление исходя из запросов самих семей.

Кроме федерального проекта «Многодетная семья» он также будет включать программы «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Впервые в национальном проекте предусмотрена федеральная поддержка, которую получит 41 регион, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам Ларионовой, лично для нее самой в Год семьи было много значимых событий:

— Когда я пришла в Государственную думу первое, что я сказала, а давайте будем встречаться в стенах Госдумы семьями. На меня тогда посмотрели как на человека с другой планеты и сказали, что такого никогда не было и не будет. Сегодня же эти встречи стали традиционными, и в этом году для меня был праздник, потому что встреча с семьями прошла на уровне председателя Госдумы Вячеслава Володина.



По ее словам, она также была счастлива оттого, что удалось организовать в Думе в этом году очень важную выставку под названием «Отец героя». 39 портретов отцов из разных регионов нашей страны, которые рассказывали о сыновьях, выполняющих свой долг на СВО, о сыновьях, которые не вернулись домой и свою награду получили посмертно: «Отцы говорили такие слова: «Да, больно, да, невыносимо больно, но, если бы повторилась такая ситуация, мой сын поступил бы также, и я горжусь своим сыном». Это было лейтмотивом выставки. Такую же выставку мы открыли у себя в республике и поставили задачу проехать по всем муниципальным районам и подкрепиться новыми героями и новыми портретами».

«Мы чувствовали поддержку»

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Гостями марафона стали музыканты группы «Добробат» — это ветераны СВО Иван Хомяков, Павел Шишкин и Валерий Чамрин. Мужчины рассказали, что помогало им держаться на фронте и как их встретили дома.

— Конечно же, все были очень рады и счастливы тому, что мы все-таки вернулись. Когда ты находишься в зоне СВО, ценность семьи возрастает. Ты понимаешь, что тебя ждут родные, близкие, мало того, даже совершенно незнакомые люди. Это люди с огромным сердцем, которые занимаются сбором гуманитарной помощи, — рассказал Иван Хомяков.

По его словам, поддержка Татарстана очень здорово ощущалась. «Мы видели, что нас любят и о нас заботятся, это было здорово», — рассказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Альберт и Зиля Латыповы воспитывают четверых детей и ведут активную деятельность по сбору помощи бойцам СВО.

— Наши ребята сейчас там. Надо помогать своим. Мы объединяем людей, которые готовы оказать помощь. Но это не только со стороны бизнеса, у нас есть семейная группа, группа Латыповых, где все объединяются, находят деньги и закупают все необходимое для отправки на фронт, — рассказал глава семейства.

У семьи есть традиция каждые пять лет проводить семейный Сабантуй, куда собираются все члены семьи, на праздник съезжаются около 100 человек.

— У нас есть и внутренние семейные традиции: когда папа приходит, все бегут обнимать и целовать его. Также каждый вечер мы желаем друг другу спокойной ночи, и пока все не поцелуемся, не ложимся спать. В этом году мы ввели новую традицию — каждую неделю подводим итоги, то есть рассказываем, у кого что произошло за 7 дней. Если были падения, то поддерживаем, если взлеты — хвалим.

«Смысл жизни — в семье»

Генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов особенно отметил, что марафон состоялся в это трудное время, когда у многих большой стресс после недавних событий в Казани. «Очень важно, чтобы люди видели, что есть некие незыблемые основы, которые дают уверенность в будущем, радость жизни и смысл этой жизни, потому что семья это как раз и есть смысл жизни», — подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Этот марафон очень важен. Сегодня здесь собрались более 50 семей и это не простые семьи. Это те, кто занимает активную жизненную позицию, те кто в уходящем году очень много делал, чтобы популяризировать институт семьи, брака и многодетности, что очень важно, потому что много детей это не только про материальное, должна быть человеческая потребность для того, чтобы стало модным иметь много детей, иметь большую семью. В этом, я считаю, наша великая миссия, — отметил Ильшат Аминов.

Глава ТНВ напомнил, что на недавней пресс-конференции президент Владимир Путин сказал, что демография — это главный вызов сегодняшнего дня, и призвал всех руководителей утром начинать с вопросов семьи и вечером заканчивать ими. «И он абсолютно прав. Огромная территория и огромные богатства, огромные возможности бессмысленны, если нет людей, которым все это нужно. Поэтому мы будем и дальше проводить наш марафон, он не заканчивается сегодняшним днем, он продолжается на протяжении всей нашей работы», — заверил он.

«Этот год нас еще сильнее сплотил»

Участниками марафона стали и творческие семьи. Айрат и Эльвира Галиуллины — родители знаменитого Саида, который занял в этом году второе место в проекте «Голос. Дети». Всего в семье трое сыновей. Мама Саида — преподаватель вокала, которая сама и воспитала звезду. Отец занимается сельским хозяйством. Год семьи для Галиуллиных прошел очень ярко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Наш год начался с Москвы и закончился ею. Сначала был проект «Лучше всех», а в завершение — проект «Голос. Дети». Этот год нас еще сильнее сплотил. Супруг для меня очень большая поддержка. Когда мы с Саидом ездили по конкурсам, он оставался с двумя другими сыновьями и заботился о них, за что я ему бесконечно благодарна, — не смогла сдержать эмоций Эльвира Галиуллина.

— Секрет крепкой семьи для нас — это взаимопонимание и любовь, поддержка друг друга в любой ситуации. Молодым людям, которые еще не завели семью, хочу сказать, что не надо с этим тянуть. Создать семью — это лучшее, что может быть в жизни для любого человека. Только в семье появляется самое ценное, смысл жизни, — уверен Айрат Галиуллин.

Чемпион мира по поясной борьбе корэш Булат Мусин также рассказал о своей семье в эфире ТНВ. По его словам, родители стали для него настоящими героями и мотиваторами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Семья Мусиных из деревни Чертушкино Новошешминского района активно принимает участие в самых разных семейных конкурсах, у пары, Марата и Рамзии Мусиных, трое детей, кроме старшего сына Булата есть дочь и еще один сын. В этом году Мусины принимали участие в конкурсе «Нечкэбил» и попали в финал, кроме того, прошли в зональный тур конкурса на лучшую родословную. Глава семьи признался, что никогда не был человеком сцены, но супруга привлекла всех домочадцев к творчеству.

— Нашу семью объединяет спорт и творчество. А главный секрет сплоченной семьи — это единство. А еще любовь и взаимоуважение. Умение уступать друг другу, терпимость. Хорошо живется только вместе, — уверен мужчина.

На марафоне также рассказали о семейной династии Моревых-Максимовых. В семье 11 участников СВО.

Моревы-Максимовы — победители фестиваля «Эхо семьи в истории веков», который проводит Госкомитет по архивному делу. Награждение татарстанской семьи состоялось недавно на торжественном мероприятии «Крепкая семья — достояние России» в Госдуме России.



«Чтобы увидеть результаты, должно пройти 5—10 лет»

Директор центра семьи и демографии Академии наук Татарстана Айгуль Хурамшина поделилась результатами исследования «Семья Татарстана». Оно показало прямую связь между сохранением национальных традиций и укреплением семейных ценностей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говоря о демографическом положении, она отметила, что оно оценивается четырьмя показателями, это брачность, разводимость, рождаемость и смертность.

— Есть тенденция снижения брачности и рождаемости, но надо сказать, что показатели Татарстана всегда лучше, чем в среднем по России и даже чем в среднем в ПФО — брачность чуть выше, разводимость чуть ниже. Следует отметить, что у нас снизилась смертность. Есть такие муниципальные образования, где этот показатель стабильный в течение последних 10 лет. Речь идет о тех местах, где более высокий уровень жизни, медицинское обслуживание — это в основном города Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, — рассказала директор центра.

По ее словам, те беспрецедентные меры, которые предпринимаются в последнее время, постепенно положительно отражаются на рождаемости. Но нужно понимать, что ждать результатов прямо сейчас невозможно. «Даже для рождения ребенка нужно 9 месяцев, что говорить о семейных ценностях, о сознании человека, изменений в его ценностной системе. Требуется как минимум 5—10 лет для того, чтобы мы увидели результаты этих усилий», — разъяснила Айгуль Хурамшина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Председатель Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова поведала о том, что к 2027 году татарстанцы смогут увидеть свою родословную на портале госуслуг. Вот уже несколько лет Госархив РТ ведет проект «Ядкэр». В его рамках родословную составляет искусственный интеллект. Сейчас проект реализуется для отдельных деревень.

Начальник Управления ЗАГСа кабмина Татарстана Эльвира Ахметова рассказала в прямом эфире интересные факты. Как оказалось средний возраст женихов в республике 25—29 лет, а невест — 18—24. За уходящий год успели зарегистрировать брак уже 22 тысячи пар, на свет появились почти 32 тысячи малышей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В Татарстане живут замечательные, удивительные семьи»

Марафон «С Новым годом, семья!» завершился знаменательным событием: в большой студии ТНВ брак заключили четыре пары, новые семьи родились прямо под светом софитов.

Кроме того, каждая семья, принимавшая участие в марафоне, получила подарки и сертификат за активное участие в мероприятиях Года семьи.

Слова поздравления направил и раис Татарстана Рустам Минниханов.

«С огромным удовольствием поздравляю с наступающим Новым годом. 2024 год, объявленный Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи, был посвящён самому важному для каждого из нас — Семье, которая во все времена будет основой нашего многонационального государства.

В Татарстане живут замечательные, удивительные семьи, в которых сильны традиции и во главе угла вечные ценности — любовь, забота, уважение к старшим.

Мы гордимся многодетными семьями нашей республики, число которых растёт с каждым годом. Хочу выразить особую благодарность семьям участников специальной военной операции. Мужество, стойкость, отвага наших доблестных воинов — пример для всех нас. Невозможно переоценить их вклад в обеспечение безопасности нашей страны.

Дорогие друзья! Мы признательны вам за инициативы, проекты, добрые дела, реализованные в Год семьи. Пусть каждый последующий год будет посвящён Семье, нашим родным, любимым», — подчеркнул Рустам Минниханов.



1 / 90 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева