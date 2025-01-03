Роман Салмана Рушди «Сатанинские стихи» впервые за 36 лет поступил в продажу в Индии

Это стало возможным после решения Высокого суда Дели, который признал, что запрет на издание романа может быть недействительным

Впервые за 36 лет в Индии, родной стране Салмана Рушди, начались продажи его романа «Сатанинские стихи». Книга, вызвавшая глобальный скандал после публикации в 1988 году, стала доступна в магазине Bahrisons Booksellers в Нью-Дели, что вызвало оживленные обсуждения в издательской среде страны. Это стало возможным после решения Высокого суда Дели, который признал, что запрет на издание романа может быть недействительным из-за отсутствия должной документации. Несмотря на то что импорт книги все еще остается незаконным, публикация и продажа в Индии теперь возможны.

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Роман, получивший Букеровскую премию, был основан на эпизоде из жизни пророка Мухаммеда и спровоцировал масштабные протесты исламских групп по всему миру, включая запрет в Индии. В 1989 году иранский лидер Рухолла Хомейни издал фетву, призывающую к убийству автора, что вынудило Рушди скрываться. Жертвами насилия стали переводчики и издатели книги: японский переводчик был убит, а в Турции в результате поджога здания погибли 37 человек. Сам Рушди был тяжело ранен в 2022 году, когда на него напали на сцене во время мероприятия в штате Нью-Йорк. После нападения писатель потерял глаз. В 2023 году он опубликовал мемуары под названием «Нож: размышления после покушения», где рассказал о своем опыте жизни под угрозой.

Реальное время / realnoevremya.ru

Местные издатели и литературные деятели приветствуют возвращение книги на рынок. Представитель Bahrisons Booksellers сообщил, что продажи идут хорошо, и книга быстро раскупается. Пост о наличии романа, опубликованный книжным магазином в социальных сетях, собрал множество комментариев, в которых пользователи из Индии интересуются, как можно заказать экземпляры. Главный редактор Penguin Random House India процитировала строки из романа: «Язык — это мужество: способность сформулировать мысль, высказать ее и таким образом сделать истинной», добавив, что публикация романа после столь длительного запрета стала важным шагом вперед.

Однако религиозные группы уже начали высказывать недовольство возобновлением продаж. На фоне этого вновь разгорается дискуссия о границах свободы слова, религиозной терпимости и правах художников выражать свои идеи. «Сатанинские стихи» остаются не только художественным произведением, но и символом борьбы за право литературы бросать вызов устоям и поднимать сложные темы.

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Екатерина Петрова