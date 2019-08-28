Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей

Министерство просвещения РФ подготовило нормы профессиональной этики для учителей. Они, в частности, определяют подобающий внешний вид и правила поведения в соцсетях.

Как пишет «Коммерсант», документ содержит основные пункты, на которые должен опираться педагог в своей профессиональной деятельности:

уважение чести и достоинства учащихся;

проявление вежливости, внимательности, доброжелательности и тактичности по отношению к детям, родителям и коллегам;

терпимость к обычаям, традициям и культурным особенностям;

отсутствие дискриминации по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, веры, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Кроме того, педагогам рекомендуется воздержаться от размещения в доступных для детей местах, в том числе в интернете, «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей».