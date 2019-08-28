Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Министерство просвещения РФ подготовило нормы профессиональной этики для учителей. Они, в частности, определяют подобающий внешний вид и правила поведения в соцсетях.
Как пишет «Коммерсант», документ содержит основные пункты, на которые должен опираться педагог в своей профессиональной деятельности:
- уважение чести и достоинства учащихся;
- проявление вежливости, внимательности, доброжелательности и тактичности по отношению к детям, родителям и коллегам;
- терпимость к обычаям, традициям и культурным особенностям;
- отсутствие дискриминации по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, веры, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
Кроме того, педагогам рекомендуется воздержаться от размещения в доступных для детей местах, в том числе в интернете, «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей».ОбществоОбразованиеВласть
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