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Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей

17:09, 28.08.2019
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей

Министерство просвещения РФ подготовило нормы профессиональной этики для учителей. Они, в частности, определяют подобающий внешний вид и правила поведения в соцсетях.

Как пишет «Коммерсант», документ содержит основные пункты, на которые должен опираться педагог в своей профессиональной деятельности:

  • уважение чести и достоинства учащихся;
  • проявление вежливости, внимательности, доброжелательности и тактичности по отношению к детям, родителям и коллегам;
  • терпимость к обычаям, традициям и культурным особенностям;
  • отсутствие дискриминации по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, веры, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Кроме того, педагогам рекомендуется воздержаться от размещения в доступных для детей местах, в том числе в интернете, «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей».

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