Взыскание долгов в цифровых рублях станет возможным с 1 января 2025 года

Фото: Максим Платонов

С 1 января 2025 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России сможет взыскивать долги с граждан и организаций в цифровых рублях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Положения закона, устанавливающие порядок ареста и обращения взыскания на цифровые рубли, вступят в силу с начала 2025 года. Согласно закону, взыскание на цифровые рубли будет производиться в случае, если у должника недостаточно средств на счетах в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлах.

В случае обращения пристава, цифровые рубли в размере задолженности будут переводиться на депозитный счет ФССП.

Рената Валеева