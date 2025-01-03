Праздники без границ: как Новый год отмечают разные народы России
Секреты национальных обычаев, неожиданные традиции и магия переходного времени в книге «Страшный, таинственный, разный Новый год»
Россия — страна, где Новый год встречают одиннадцать раз по часовым поясам. Но это только начало: Новый год здесь празднуют не только в разные часы, но и в разные дни, месяцы, а иногда и вовсе в разные сезоны. Традиции настолько разнообразны, что дух праздника звучит совершенно по-разному — от зимних морозных застолий до летних обрядов в честь природы. Обо всем этом разнообразии написали Наталья Петрова и Надежда Рычкова в книге «Страшный, таинственный, разный Новый год».
Многообразие времен и народов
В стране, где проживает более 180 народов, привычные даты и форматы Нового года выглядят лишь частью общего калейдоскопа. Как отмечают авторы книги:
В России есть традиция встречать Новый год одиннадцать раз: начинать с Чукоткой и заканчивать с Калининградом. Мы решили показать, что Новый год можно отмечать куда больше раз и не только 31 декабря.
Праздник может приходиться на весну, лето, осень и зиму. Земледельцы, например, традиционно встречали Новый год ранней весной, когда начинались сельскохозяйственные работы, а скотоводы — в период приплода скота, чаще всего летом. У охотников и рыболовов были свои ориентиры. У якутов существовал месяц «подкармливания жеребят», у эвенков — период «зеленения лиственниц», а у селькупов — «месяц, когда сушат рыбу». Год у этих народов начинался тогда, когда природа указывала на очередной важный рубеж. В основе традиций лежит общий смысл: переход от старого к новому. Это время считалось особенно важным, но и опасным.
По традиционным представлениям, в этот период нарушаются границы между человеческим и нечеловеческим мирами.
Этот момент объясняет такие привычные обряды, как ряжение или гадания. Надев костюмы нечеловеческих существ, люди словно защищали себя от них, превращая игру в магическое действо. Понятие «Новый год» как равномерного начала цикла связано с распространением мировых религий. До этого у многих народов его не было, а жизнь делилась на «зимний» и «летний» периоды.
Несмотря на различия во времени и обрядах, у всех народов есть универсальные символы и практики.
- Защита от злых сил. Использовались обереги, соблюдались запреты.
- Избавление от старого. Огонь и вода помогали оставить все плохое в прошлом.
- Магия нового. Праздничные застолья, пожелания и даже мелочи вроде новой одежды — все это обеспечивало символический переход к лучшему.
«Как встретишь Новый год — так его и проведешь» — знакомая пословица уходит корнями в традиционные мировоззрения народов России. Эта простая, на первый взгляд, мысль несет глубокий смысл. Щедрое угощение, танцы, песни — все это способ задобрить силы природы, укрепить связь с миром духов и предков, обеспечив благополучие на весь год.
Как якуты встречают Новый год: древние обряды и танцы под солнцем
Якутский Новый год — Ысыах — это не зимний праздник с елками и мандаринами, а летний обряд, связанный с культом солнца. Его корни уходят в глубокую древность, когда основой жизни была природа, животные и ритм сезонов. Открываешь глаза — и перед тобой огромная зеленая поляна, украшенная срубленными березками. Каждую березу перевязывают лентой — саламой, вплетая белый конский волос. Для якутов это не просто украшение, а защита: за такой забор демоны абасы проникнуть не могут.
В центре поляны сооружают символические ворота из двух деревянных столбов с перекладиной. Раньше на нее вешали сосуд с кумысом, сейчас же около ворот выставляют праздничные чороны — красивые деревянные сосуды, украшенные пучками конских волос. Эти сосуды — сакральные объекты. Они связывают человека с богами. К северо-востоку от ворот устанавливают сэргэ — коновязи для небесных лошадей, которых, по верованиям якутов, на праздник присылают божества. А в центре поляны возвышается Аал лук мас — мифическое древо жизни. Верхние ветви древа символизируют мир богов, средние — мир людей, а корни — подземное царство духов.
История праздника связана с легендарным Эллэем, одним из предков якутов. Говорят, он построил свое хозяйство в долине Туймаада, изготовил сосуды для кумыса и впервые пригласил родных на праздник. На том первом Ысыахе Эллэй принес подношение верховному божеству Юрюнг Айыы Тойону, и с тех пор этот обряд стал ежегодным. Праздник начинается у костра в традиционном жилище — Могол урасе. Здесь почетный старик или распорядитель зачитывает молитвы, обращенные к богам. Рядом с ним — чороны, наполненные кумысом. Глоток за глотком — напиток передают от одного человека к другому. Каждый сосуд открывает благополучие для рода.
Кумыс, как и другие блюда, на Ысыахе имеет особый смысл. Здесь готовят саламат — кашу из муки с маслом, кровяную колбасу из кобыльих кишок, запеченную конину. Пища олицетворяет изобилие, а ее вкус — настоящая метафора якутской жизни.
Самый яркий момент праздника — круговой танец осуохай. Люди берутся за руки и двигаются вокруг Аал лук мас по ходу солнца. Запевала начинает песню, остальные подхватывают ее рефрен. Танец делится на три части: поклон солнцу, медленные шаги, символизирующие путь к богам, и, наконец, прыжки. Прыжки — кульминация танца. Они символизируют восхождение к миру божеств. В 2012 году якутский осуохай стал рекордным: более 15 тыс. человек объединились в общем круге.
Еще одна традиция Ысыаха — борьба между духами старого и нового года. Двух молодых людей одевают в шкуры жеребят: белого — символ нового года, и черного — уходящего. В схватке всегда побеждает белый. Победа — знак обновления и надежды. В конце праздника распорядитель подбрасывает вверх жертвенную ложку. Если она падает дном вниз, год будет сытым. А чтобы прогнать старые проблемы, в костер бросают старую кочергу. На Ысыахе запрещено пить кумыс до дна — капли напитка должны остаться, чтобы сохранить неиссякаемость жизни. Если кто-то разозлится во время праздника, его ждет гневный год. А вот если как следует наесться, то можно рассчитывать на изобилие.
Воронья свадьба и «чудо-качели»: как башкиры встречают Новый год
Башкирский Новый год, известный как Каргатуй, или Вороний праздник, — это не только встреча весны, но и воплощение многовековых традиций, которые связаны с уважением к природе и ее циклам. Праздник начинается еще до официального дня торжества: дети ходят от дома к дому, каркают и зовут всех на воронью свадьбу. Для башкир ворона — сакральный символ. Согласно одной из местных легенд, вороны произошли от Адама. Однако из-за лени они утратили человеческий облик. Отголоски этого мифа сохранились в уважительном отношении к птицам и даже в обрядах.
Каша, которая станет главным угощением праздника, готовится из продуктов, собранных всей общиной. Женщины, одетые в яркие костюмы, украшают себя монетами и ракушками. Они главные героини праздника, ведь именно им доверено передать природе свою силу плодородия. Кашу варят на улице, тщательно помешивая, чтобы не пригорела. Этот процесс — настоящее представление. Когда блюдо готово, его подают за общий стол, расстелив скатерть под украшенными деревьями. Здесь нет традиционных стульев — все усаживаются на войлоке. Помимо каши, на столе творог, хлеб, масло, чтобы каждый мог сделать угощение на свой вкус.
Однако каша предназначена не только для людей. Ее раскладывают для птиц, особенно для грачей и ворон, чтобы привлечь их внимание и добиться благосклонности природы. «Чем обильнее угощение для птиц — тем благополучнее будет год», — гласит поверье.
Один из ярких ритуалов Каргатуя — украшение деревьев. Ветви укрывают не только лентами, но и шелковыми шалями, монетами, бусами. Считается, что это помогает деревьям быстрее зацвести и набрать силу. Рядом с украшенными деревьями водят хороводы, имитируя движения крыльев птиц.
После трапезы начинается веселье. Среди любимых развлечений — игра в «воронью кашу». Одна девушка ходит с кашей в руках, а другие ее окружают, каркая, словно птицы. Есть и другие конкурсы: перетягивание полотенца, прыжки через яму, бег с яйцом в ложке. Особое место занимают традиционные качели. Их делают огромными — до 10 метров высотой.
Северные загадки Нового года: козули, гадания и шуликуны
На Русском Севере Новый год — это не просто дата. Это целый зимний цикл праздников, насыщенный обрядами, приметами и ритуалами, многие из которых сохранились с древних времен. Кульминацией этого периода становятся Святки — время, когда смешиваются вера, фантазия и веселые проказы. Начинать зимние торжества принято с приготовления козуль — уникальных северных пряников. Эти фигурки из ржаного теста изображают оленей, коней или коров. Их делают из темного теста, замешанного на жженом сахаре, а украшают деталями из белого. Известный северный сказочник Степан Писахов так описывал козули:
Холмогорские козули напоминают оленя. На рогах яблоки, на яблоках — птички. Размер такой козули бывает 5–6 вершков. Их лепят и маленького размера — около вершка.
Эти пряники не только едят, но и дарят: ряженым, детям, соседям. Остатки козуль достаются домашним животным — их тоже нужно одарить, чтобы год был благополучным.
На Святки переодевания — важная часть веселья. В первую неделю принято рядиться «по-красивому» — надевать старинные сарафаны и шали. Но на «страшных вечерах» фантазия участников разыгрывается: вывернутые шубы, сажа на лицах, белье поверх одежды. Ряженые поют колядки, желают благополучия хозяевам, а иногда оставляют следы своего визита. Например, приносят снег в дом или оставляют калитку нараспашку.
Святки — лучшее время для гаданий. Один из древних способов — пойти на росстань и обвести круг свечой. Сев внутри, молча слушать звуки: звон колокольчиков сулит свадьбу, музыка — радость. Смелые девушки могут положить под подушку таракана, прося насекомое показать во сне суженого. Еще один популярный обряд — достать из проруби камень. Светлый предсказывает удачу, темный — трудности.
Не обходится на Святки и без мифических персонажей. Шуликуны — водяные демоны, которые, по поверьям, выходят на сушу накануне Рождества. Они пугают путников, а иногда даже дарят пряжу, оставляя ее на воткнутой в снег палке. Чтобы избавить дом от их визита, на Крещение рисуют кресты мелом или чертят их в воздухе ножом. В Святки молодежь устраивает вечеринки — вечерки, где девушки демонстрируют свое мастерство в прядении, а парни прячут прялки, выражая симпатию.
В книге отмечено, что нет единой «русской» или какой-либо другой новогодней традиции. Даже в соседних регионах обычаи могут сильно различаться. Но это не мешает находить сходства и общие закономерности. Каждая глава книги «Страшный, таинственный, разный Новый год» раскрывает не только уникальность, но и глубокую взаимосвязь обычаев с укладом жизни, природой и историей. Эти праздники учат бережно относиться к традициям и воспринимать Новый год как нечто большее, чем просто дату в календаре.
Издательство: МИФ
Количество страниц: 256
Год: 2023
Возрастное ограничение: 16+
Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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