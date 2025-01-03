Праздники без границ: как Новый год отмечают разные народы России

Секреты национальных обычаев, неожиданные традиции и магия переходного времени в книге «Страшный, таинственный, разный Новый год»

Фото: Екатерина Петрова

Россия — страна, где Новый год встречают одиннадцать раз по часовым поясам. Но это только начало: Новый год здесь празднуют не только в разные часы, но и в разные дни, месяцы, а иногда и вовсе в разные сезоны. Традиции настолько разнообразны, что дух праздника звучит совершенно по-разному — от зимних морозных застолий до летних обрядов в честь природы. Обо всем этом разнообразии написали Наталья Петрова и Надежда Рычкова в книге «Страшный, таинственный, разный Новый год».

Многообразие времен и народов

В стране, где проживает более 180 народов, привычные даты и форматы Нового года выглядят лишь частью общего калейдоскопа. Как отмечают авторы книги:

В России есть традиция встречать Новый год одиннадцать раз: начинать с Чукоткой и заканчивать с Калининградом. Мы решили показать, что Новый год можно отмечать куда больше раз и не только 31 декабря.

Праздник может приходиться на весну, лето, осень и зиму. Земледельцы, например, традиционно встречали Новый год ранней весной, когда начинались сельскохозяйственные работы, а скотоводы — в период приплода скота, чаще всего летом. У охотников и рыболовов были свои ориентиры. У якутов существовал месяц «подкармливания жеребят», у эвенков — период «зеленения лиственниц», а у селькупов — «месяц, когда сушат рыбу». Год у этих народов начинался тогда, когда природа указывала на очередной важный рубеж. В основе традиций лежит общий смысл: переход от старого к новому. Это время считалось особенно важным, но и опасным.

По традиционным представлениям, в этот период нарушаются границы между человеческим и нечеловеческим мирами.

Этот момент объясняет такие привычные обряды, как ряжение или гадания. Надев костюмы нечеловеческих существ, люди словно защищали себя от них, превращая игру в магическое действо. Понятие «Новый год» как равномерного начала цикла связано с распространением мировых религий. До этого у многих народов его не было, а жизнь делилась на «зимний» и «летний» периоды.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Несмотря на различия во времени и обрядах, у всех народов есть универсальные символы и практики.

Защита от злых сил. Использовались обереги, соблюдались запреты.

Использовались обереги, соблюдались запреты. Избавление от старого. Огонь и вода помогали оставить все плохое в прошлом.

Огонь и вода помогали оставить все плохое в прошлом. Магия нового. Праздничные застолья, пожелания и даже мелочи вроде новой одежды — все это обеспечивало символический переход к лучшему.

«Как встретишь Новый год — так его и проведешь» — знакомая пословица уходит корнями в традиционные мировоззрения народов России. Эта простая, на первый взгляд, мысль несет глубокий смысл. Щедрое угощение, танцы, песни — все это способ задобрить силы природы, укрепить связь с миром духов и предков, обеспечив благополучие на весь год.

Как якуты встречают Новый год: древние обряды и танцы под солнцем

Якутский Новый год — Ысыах — это не зимний праздник с елками и мандаринами, а летний обряд, связанный с культом солнца. Его корни уходят в глубокую древность, когда основой жизни была природа, животные и ритм сезонов. Открываешь глаза — и перед тобой огромная зеленая поляна, украшенная срубленными березками. Каждую березу перевязывают лентой — саламой, вплетая белый конский волос. Для якутов это не просто украшение, а защита: за такой забор демоны абасы проникнуть не могут.

В центре поляны сооружают символические ворота из двух деревянных столбов с перекладиной. Раньше на нее вешали сосуд с кумысом, сейчас же около ворот выставляют праздничные чороны — красивые деревянные сосуды, украшенные пучками конских волос. Эти сосуды — сакральные объекты. Они связывают человека с богами. К северо-востоку от ворот устанавливают сэргэ — коновязи для небесных лошадей, которых, по верованиям якутов, на праздник присылают божества. А в центре поляны возвышается Аал лук мас — мифическое древо жизни. Верхние ветви древа символизируют мир богов, средние — мир людей, а корни — подземное царство духов.

Посуда для кумыса у якутов. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

История праздника связана с легендарным Эллэем, одним из предков якутов. Говорят, он построил свое хозяйство в долине Туймаада, изготовил сосуды для кумыса и впервые пригласил родных на праздник. На том первом Ысыахе Эллэй принес подношение верховному божеству Юрюнг Айыы Тойону, и с тех пор этот обряд стал ежегодным. Праздник начинается у костра в традиционном жилище — Могол урасе. Здесь почетный старик или распорядитель зачитывает молитвы, обращенные к богам. Рядом с ним — чороны, наполненные кумысом. Глоток за глотком — напиток передают от одного человека к другому. Каждый сосуд открывает благополучие для рода.

Кумыс, как и другие блюда, на Ысыахе имеет особый смысл. Здесь готовят саламат — кашу из муки с маслом, кровяную колбасу из кобыльих кишок, запеченную конину. Пища олицетворяет изобилие, а ее вкус — настоящая метафора якутской жизни.

Самый яркий момент праздника — круговой танец осуохай. Люди берутся за руки и двигаются вокруг Аал лук мас по ходу солнца. Запевала начинает песню, остальные подхватывают ее рефрен. Танец делится на три части: поклон солнцу, медленные шаги, символизирующие путь к богам, и, наконец, прыжки. Прыжки — кульминация танца. Они символизируют восхождение к миру божеств. В 2012 году якутский осуохай стал рекордным: более 15 тыс. человек объединились в общем круге.

Ураса (коническое жилище у якутов). Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Еще одна традиция Ысыаха — борьба между духами старого и нового года. Двух молодых людей одевают в шкуры жеребят: белого — символ нового года, и черного — уходящего. В схватке всегда побеждает белый. Победа — знак обновления и надежды. В конце праздника распорядитель подбрасывает вверх жертвенную ложку. Если она падает дном вниз, год будет сытым. А чтобы прогнать старые проблемы, в костер бросают старую кочергу. На Ысыахе запрещено пить кумыс до дна — капли напитка должны остаться, чтобы сохранить неиссякаемость жизни. Если кто-то разозлится во время праздника, его ждет гневный год. А вот если как следует наесться, то можно рассчитывать на изобилие.

Воронья свадьба и «чудо-качели»: как башкиры встречают Новый год

Башкирский Новый год, известный как Каргатуй, или Вороний праздник, — это не только встреча весны, но и воплощение многовековых традиций, которые связаны с уважением к природе и ее циклам. Праздник начинается еще до официального дня торжества: дети ходят от дома к дому, каркают и зовут всех на воронью свадьбу. Для башкир ворона — сакральный символ. Согласно одной из местных легенд, вороны произошли от Адама. Однако из-за лени они утратили человеческий облик. Отголоски этого мифа сохранились в уважительном отношении к птицам и даже в обрядах.

Каша, которая станет главным угощением праздника, готовится из продуктов, собранных всей общиной. Женщины, одетые в яркие костюмы, украшают себя монетами и ракушками. Они главные героини праздника, ведь именно им доверено передать природе свою силу плодородия. Кашу варят на улице, тщательно помешивая, чтобы не пригорела. Этот процесс — настоящее представление. Когда блюдо готово, его подают за общий стол, расстелив скатерть под украшенными деревьями. Здесь нет традиционных стульев — все усаживаются на войлоке. Помимо каши, на столе творог, хлеб, масло, чтобы каждый мог сделать угощение на свой вкус.

Национальный башкирский орнамент. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Однако каша предназначена не только для людей. Ее раскладывают для птиц, особенно для грачей и ворон, чтобы привлечь их внимание и добиться благосклонности природы. «Чем обильнее угощение для птиц — тем благополучнее будет год», — гласит поверье.

Один из ярких ритуалов Каргатуя — украшение деревьев. Ветви укрывают не только лентами, но и шелковыми шалями, монетами, бусами. Считается, что это помогает деревьям быстрее зацвести и набрать силу. Рядом с украшенными деревьями водят хороводы, имитируя движения крыльев птиц.

После трапезы начинается веселье. Среди любимых развлечений — игра в «воронью кашу». Одна девушка ходит с кашей в руках, а другие ее окружают, каркая, словно птицы. Есть и другие конкурсы: перетягивание полотенца, прыжки через яму, бег с яйцом в ложке. Особое место занимают традиционные качели. Их делают огромными — до 10 метров высотой.

Северные загадки Нового года: козули, гадания и шуликуны

На Русском Севере Новый год — это не просто дата. Это целый зимний цикл праздников, насыщенный обрядами, приметами и ритуалами, многие из которых сохранились с древних времен. Кульминацией этого периода становятся Святки — время, когда смешиваются вера, фантазия и веселые проказы. Начинать зимние торжества принято с приготовления козуль — уникальных северных пряников. Эти фигурки из ржаного теста изображают оленей, коней или коров. Их делают из темного теста, замешанного на жженом сахаре, а украшают деталями из белого. Известный северный сказочник Степан Писахов так описывал козули:

Холмогорские козули напоминают оленя. На рогах яблоки, на яблоках — птички. Размер такой козули бывает 5–6 вершков. Их лепят и маленького размера — около вершка.

Эти пряники не только едят, но и дарят: ряженым, детям, соседям. Остатки козуль достаются домашним животным — их тоже нужно одарить, чтобы год был благополучным.

Современные козули плоские, но тоже напоминают фигурки животных. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

На Святки переодевания — важная часть веселья. В первую неделю принято рядиться «по-красивому» — надевать старинные сарафаны и шали. Но на «страшных вечерах» фантазия участников разыгрывается: вывернутые шубы, сажа на лицах, белье поверх одежды. Ряженые поют колядки, желают благополучия хозяевам, а иногда оставляют следы своего визита. Например, приносят снег в дом или оставляют калитку нараспашку.

Святки — лучшее время для гаданий. Один из древних способов — пойти на росстань и обвести круг свечой. Сев внутри, молча слушать звуки: звон колокольчиков сулит свадьбу, музыка — радость. Смелые девушки могут положить под подушку таракана, прося насекомое показать во сне суженого. Еще один популярный обряд — достать из проруби камень. Светлый предсказывает удачу, темный — трудности.

Не обходится на Святки и без мифических персонажей. Шуликуны — водяные демоны, которые, по поверьям, выходят на сушу накануне Рождества. Они пугают путников, а иногда даже дарят пряжу, оставляя ее на воткнутой в снег палке. Чтобы избавить дом от их визита, на Крещение рисуют кресты мелом или чертят их в воздухе ножом. В Святки молодежь устраивает вечеринки — вечерки, где девушки демонстрируют свое мастерство в прядении, а парни прячут прялки, выражая симпатию.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В книге отмечено, что нет единой «русской» или какой-либо другой новогодней традиции. Даже в соседних регионах обычаи могут сильно различаться. Но это не мешает находить сходства и общие закономерности. Каждая глава книги «Страшный, таинственный, разный Новый год» раскрывает не только уникальность, но и глубокую взаимосвязь обычаев с укладом жизни, природой и историей. Эти праздники учат бережно относиться к традициям и воспринимать Новый год как нечто большее, чем просто дату в календаре.

Издательство: МИФ

Количество страниц: 256

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».