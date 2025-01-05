Кто на самом деле был поставщиком сказок для братьев Гримм?

Книга этой недели — «Страшные сказки братьев Гримм»

Фото: Реальное время

Вчера, 4 января, исполнилось 240 лет со дня рождения Якоба Гримма, немецкого филолога, мифолога и брата Вильгельма Гримма. Сказки, которые собрали братья, считаются одной из самых больших коллекций в мире. Вокруг этих историй и преданий до сих пор много шума. К примеру, неоднократно поднимался вопрос о пересмотре сказок, поскольку в них довольно много жестокости. Правда, те версии, что мы рассказываем детям перед сном, — это уже адаптированный вариант. А вот в прошлом году на российском книжном рынке появились неадаптированные сказки братьев Гримм. И эти страшные истории рассказали им вовсе не крестьяне, а вполне себе образованные молодые дамы.

Сказочная мистификация

Один из исследователей творчества братьев Гримм, профессор филологии и немецкий фольклорист Хайнц Реллеке утверждает, что братья Гримм долгое время скрывали, кто на самом деле передавал им сказочные истории. Исследователь говорит, что «народные сказки» рассказывали вовсе не пожилые крестьянки.

С самого начала братья Гримм намеренно вводили своих читателей в заблуждение. Они не обманывали и тем более не лгали, но старались создать впечатление, что их сказки происходят из среды «простого народа». В предисловии к первому тому «Детских и семейных сказок» они пишут, что все материалы были собраны в Гессене и в окрестностях рек Майн и Кинциг, в графстве Ханау на основе устных преданий. Именно откуда родом братья. Такая формулировка создает впечатление, будто братья Гримм путешествовали по родным местам, собирая сказки.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Однако, по словам Реллеке, это не соответствует действительности. Он считает, что Якоб и Вильгельм Гримм выслушивали большинство сказок в своей квартире в Касселе. В духе романтизма Гриммы хотели создать образ сказок как народного творчества, которые передают из поколения в поколение. Называть конкретных рассказчиков по именам братья не планировали. Более того, происхождение текстов также описано расплывчато: в примечаниях к «Детским и семейным сказкам» указано лишь «из Гессена» или «из окрестностей Майна».

«Поставщики историй»

Во втором томе, изданном в 1815 году, Гриммы отошли от этого принципа. В предисловии они подробно представляют одну из своих рассказчиц — Доротею Виманн (1755—1815). Но ни одна сказка не приписана ей напрямую. Почему так? И почему сами рассказчицы скрывали свое участие? Почему Доротея Виманн, Аннетте и Дженни фон Дросте-Хюльсхофф, три сестры Хассенпфлуг и около двадцати других «поставщиков историй» не раскрыли свои имена? Исследователям это неизвестно. Возможно, братья Гримм сами попросили их об этом. А может быть, молодые девушки, которые в то время рассказывали братьям свои истории, позже стеснялись этого, особенно после замужества. Поскольку считали сказки чем-то вроде «детских пустяков».

Лишь постепенно удалось выяснить, кем же были те, кто делился историями с братьями Гримм. Почти сто лет вся научная работа, связанная с наследием Гримм, следовала по ложному пути. Личности большинства рассказчиков удалось установить только в 1970-х годах XX века. Причин для этого было несколько. В 1895 году Герман Гримм, сын Вильгельма, изучил рабочий экземпляр, в который его отец вписал имена рассказчиков напротив их текстов. Рядом со многими из самых значительных сказок стояло имя Марии. Однако Герман Гримм ошибочно связал это имя со старой гувернанткой из Гессена по имени Мария, которая работала в аптеке семьи Вильд. Именно из этой семьи происходила и будущая жена Вильгельма — Доротея Вильд. Гувернантка Мария родилась в 1749 году.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

На самом же деле имя Марии в рабочем экземпляре относилось к молодой Марии Хассенпфлуг, которая родилась в 1788 году. Хассенпфлуги были состоятельной семьей гугенотских эмигрантов, жившей в Ганау. Эта семья находилась в тесных отношениях с Гриммами. Единственный их сын, Людвиг, позже женился на Лотте Гримм, сестре Якоба и Вильгельма. Мария Хассенпфлуг, как и братья Гримм, выросла в Ганау, а затем ее семья переехала в Кассель, куда перебрались и Гриммы. Именно там, в 1808 году, Мария познакомилась с Якобом и Вильгельмом Гримм.

Из-за ошибочной интерпретации Германа Гримма поздние исследователи сказок заключили, что даже те истории, которые братья Гримм получили от дочерей аптекаря Вильда — Гретхен, Доротеи, Лизетты и Марии-Елизаветы, — на самом деле происходят от их няни, той самой «старой Марии». Однако это не соответствовало действительности. К 1975 году примерно две трети сказок, опубликованных в 1812 году, ошибочно приписывали простой няне Марии.

Французский след

Очевидно, что образованная Мария Хассенпфлуг располагала совсем иным репертуаром сказок, чем необразованная старая няня из Гессена. Особенно примечательно, что воспитанная в привилегированной городской среде молодая женщина отдавала предпочтение сказкам, которые соответствуют ее жизненному опыту и окружению. Позже исследователи узнали, что именно Мария Хассенпфлуг и ее сестры Амалия и Жанетта внесли наибольший вклад в сборник братьев Гримм. Тогда же выяснилось, что их мать происходила из семьи гугенотских переселенцев из французского региона Дофине. Ключевой фигурой этой семейной традиции, насыщенной французской культурой, стала прабабушка сестер Хассенпфлуг — Мария-Мадлен Дебели (1713—1791). Она родом из швейцарского кантона Юра, переехала в Ганау и вышла замуж за пастора Этьена Друма (1695—1751). Он в свое время бежал из Дофине в Гессен.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Их дочь вышла замуж за офицера по фамилии Дрезен, но рано умерла, оставив свою четырехлетнюю дочь Марию-Магдалену Дрезен на воспитание бабушки. В доме, где говорили только по-французски, девочка не слышала немецкого языка. Полностью впитав французскую культуру, Мария вышла замуж за будущего главу правительства в Касселе Иоганна Хассенпфлуга и стала матерью трех дочерей. Рассказчиц сказок.

Неудивительно, что репертуар сестер Хассенпфлуг в значительной степени основывался на богатейшей французской сказочной традиции XVII—XVIII веков. Более того, в их историях встречаются целые отрывки, которые дословно совпадают с текстами сборника «Сказки фей» Шарля Перро.

Доротея Виманн — не совсем немецкая сказительница

Доротея Виманн, которая в предисловии 1814 года представлена как «истинная гессенская» крестьянка, позже была идентифицирована как потомок гугенотских переселенцев по фамилии Пьерсон. Среди ее предков оказалось не менее пяти гугенотов, эмигрировавших из Франции. Скорее всего, Якоб и Вильгельм Гримм знали об этом, но намеренно умолчали. Они стремились создать сборник немецких народных сказок, который отражал бы национальную идентичность. Признание влияния французской культуры противоречило бы этой идее.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

На первый взгляд, Доротея Виманн казалась идеальной рассказчицей сказок в духе братьев Гримм. Но братья Гримм не просто принимали рассказанные истории без изменений. Они вносили коррективы в тексты. По словам Хайнца Реллеке, братья Гримм исключили из предисловия второго издания утверждение, что весь репертуар Доротеи Виманн основывается исключительно на гессенской традиции, оставив лишь упоминания о ней, как о «крестьянке». И это Реллеке считает неверным.

Хотя Доротея действительно продавала в Касселе овощи и травы, выращенные в своем маленьком саду. Но с 1777 года она была замужем за мастером-портным, а не за фермером. Доротея Виманн действительно жила в деревне Нижний Цверн и свой репертуар приобрела в молодости, когда проводила время в таверне своего отца. Там, будучи дочерью хозяина, она общалась больше с городскими гостями, чем с сельскими. Следовательно, часть ее сказок могла быть заимствована из рассказов людей, посещавших таверну. В основном это были торговцы, купцы, возницы и солдаты.

«Кот в сапогах» и «Синяя борода» — недостаточно немецкие

Братья Гримм познакомились с Доротеей Виманн только в 1813 году, уже после выхода их первого тома сказок. Поэтому большинство ее историй можно найти во втором томе первого издания, опубликованном в 1815 году. Однако для второго издания 1819 года Якоб и Вильгельм Гримм заменили некоторые сказки из первого тома на варианты, переданные Виманн: эти версии теперь казались им «по-настоящему гессенскими».

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Напротив, они заподозрили, что сестры Хассенплуг, чьи тексты присутствовали в первом томе, подмешали французские истории в якобы гессенскую или, по крайней мере, немецкую коллекцию сказок. Однако, учитывая влияние гугенотов на репертуар Виманн, это было сродни изгнанию дьявола с помощью Бельфегора. Тем не менее братья Гримм навсегда исключили несколько замечательных историй сестер Хассенплуг, таких как «Кот в сапогах» или «Синяя борода».

А чуть позже Братья Гримм нашли, как им казалось, подходящую «крестьянку» со сказками в лице Фредерики Маннель. Она была дочерью пастора и выросла в отдаленном доме у реки Швальм. В Фредерике исследователи, которые сфокусировались на гессенской традиции, увидели одну из последних опор, защищающих от раскрытия французского влияния. Фредерика Маннель (родилась в 1783 году) казалась идеальной, пусть и немного молодой, сельской рассказчицей, без единого гугенотского предка.

Однако братья проигнорировали тот факт, что отец Фредерики Маннель был пастором и учителем, который обучал детей из гугенотской деревни. А сама Фредерика писала, что некоторые из рассказов она услышала от школьников своего отца. Поэтому нельзя исключить, что гугенотские сказочные традиции оказали и на нее влияние. Фредерика Маннель, безусловно, была образована. У нее была высокая литературная эрудиция, к тому же она идеально говорила по-французски.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Если добавить к перечисленным рассказчикам еще несколько других, то все они, почти без исключений, представляли собой образованные слои общества. Конечно, не исключено, что они познакомились с этими историями и благодаря «простым людям». Например, северогерманского художника Филиппа Отто Рунге (известного по сказке «О заколдованном дереве»), барона Августа фон Гакстгаузена (рассказавшего о «Бременских музыкантах»), а также школьного директора и пастора Фердинанда Зиберта (передавшего сказку «Бедняк и богач»).

Издательство: МИФ

Перевод: Петр Полевой, Софья Снессорева

Количество страниц: 544

Год: 2024

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».