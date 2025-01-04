«Литфонд» выставил на торги сборник «Патерик скитский» XVI века, портрет Достоевского и запрещенную «Лолиту»

После новогодних праздников, 16 января, аукционный дом «Литфонд» открывает новый сезон торгов

После новогодних праздников, 16 января, аукционный дом «Литфонд» открывает новый сезон торгов. Коллекционерам и любителям истории представлены рукописи, редкие книги, автографы, фотографии и художественные издания. Среди предложений — подлинные жемчужины, которые привлекают как своим культурным значением, так и ценой.

Самая дорогая книга

Один из самых значительных лотов — рукописный «Патерик скитский» конца XVI ——начала XVII века, который выставлен на торги с начальной ценой в 2 млн рублей. Эта уникальная рукопись написана каллиграфическим полууставом. Она представляет собой основополагающий сборник для монастырского чтения своего времени. В ней сохранились записи о благословении в 1722 году и редкая вставка XVIII века из жития Федора Едемского. Несмотря на утраченные части и следы влаги, ее оформление и качество письма свидетельствуют о вероятном происхождении из московских или северных мастерских.

«Патерик скитский» конца XVI-начала XVII века. Скриншот с сайт Аукционный дом «Литфонд»

Книголюбам предложено полное собрание сочинений Николая Гоголя, изданное в Москве в 1884 году. Четыре тома содержат ключевые произведения писателя, начиная от «Вечеров на хуторе близ Диканьки», до статей и «Мертвых душ». Продажи стартуют с 20 тыс. рублей. Несмотря на потертости переплетов и мелкие дефекты, издание сохранилось в хорошем состоянии. Кроме этого, «Литфонд» выставил сто четыре рисунка к поэме Гоголя «Мертвые души», выполненные А. Агиным и Бернадским. Это третье издание иллюстраций, дополненное редкими рисунками, стартует с 10 тыс. рублей. Сохранены оригинальные обложки, но переплет нуждается в реставрации.

Не менее ценный лот — первое издание сочинений Александра Грибоедова (1886 год), представленное в одном томе с портретом автора. Издание оценено в 8 тыс. рублей. Оно хранит следы времени, но остается значимым для библиофилов, как первенец среди собраний произведений классика. А также среди лотов — портрет Федора Достоевского, выполненный сотрудничающим с русскими литераторами Константином Шапиро в период 1885—1895 годов. Снимок, созданный с оригинального негатива фотографа, оценили в 4 тыс. рублей.

Среди лотов есть не только книги известных писателей, но и издания, которые составляли мастодонты советского периода. К примеру, второй том «Итальянских сказок» в редакции Максима Горького, переведенных Марией Андреевой. Книга, изданная в 1912 году Товариществом скоропечатни А.А. Левенсона, имеет иллюстрации и обложку художника К. Спасского. Экземпляр находится в оригинальном иллюстрированном переплете с тройным торшонированным обрезом. Незначительные потертости и выцветания не умаляют ценности лота, стартовая цена которого составляет уже 4 тыс. рублей.

Запрещенная «Лолита» и две книги Золя по цене похода в ресторан

Кроме этого, на торги представлено прижизненное издание собрания сочинений Вальтера Скотта на французском языке (1822—1824 годы): 16 томов в издательских обложках оценены всего лишь в 14 тыс. рублей. На страницах сохранились владельческие штампы, а экслибрисы указывают на принадлежность экземпляров учебному заведению Царства Польского. Это не единственные книги на французском языке. В числе лотов значатся и два прижизненных издания Эмиля Золя (1899—1900 годы), оцененные в 2 тыс. рублей. «Кампания» и «Натурализм в театре» представляют теоретические работы автора, а их переплеты выполнены в мастерской А. Петцмана.

Еще одна жемчужина аукциона — «Новое искусство в России 1914—1919» Константина Уманского. Это издание 1920 года на немецком языке с обложкой, выполненной Ольгой Розановой, представляет собой один из первых обзоров русского авангарда. Оно включает работы таких мастеров, как Борис Григорьев, Давид Бурлюк, Марк Шагал, Николай Кульбин и другие. Переплет с цветным тиснением, созданный О. Розановой, делает книгу произведением искусства. Стартовая цена лота — 4 тыс. рублей.

[Издание, разрешенное к распространению в странах, кроме Англии и США] Набоков, В. Лолита. [На англ. яз.] Париж, 1960. Скриншот с сайт Аукционный дом «Литфонд»

А также на торги выставлено издание романа Владимира Набокова «Лолита» на английском языке, напечатанное в Париже в 1960 году. Этот экземпляр был разрешен к распространению только за пределами Англии, США и стран Содружества наций. Книга сохранила оригинальную иллюстрированную обложку, несмотря на потертости корешка. Стартовая цена издания составляет 4 тыс. рублей.

Среди «запрещенки» еще одна книга — первое издание «Ракового корпуса» Александра Солженицына, выпущенное без согласия автора в Париже в 1968 году. Обложку книги, изданной Ymca-Press,оформил Юрий Анненков. У этого экземпляра многочисленные повреждения — от заломов до следов влаги и деформаций блока. «Литфонд» оценил книгу в 2 тыс. рублей.

«С сердечным приветом!»

Помимо редких книг и прижизненных изданий, «Литфонд» выставил книги с автографами. Среди них — сборник стихов Ивана Бунина «Листопад» (1901 год) с предполагаемым автографом автора, посвященным Зинаиде Алексеевне. Стартовая цена — 50 тыс. рублей. Этот сборник стал важным этапом в карьере Бунина, получившего за него Пушкинскую премию в 1903 году.

[C автографом Елены Булгаковой на первом издании романа] М.А. Булгаков, «Мастер и Маргарита». Скриншот с сайт Аукционный дом «Литфонд»

Среди лотов — лидер продаж 2024 года. Это первое издание романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», опубликованное в журнале «Москва» в 1966–1967 годах. Экземпляр примечателен автографом Елены Булгаковой, оставленным на обложке одного из выпусков. Надпись гласит: «С сердечным приветом! Елена Булгакова». Также на титульном листе сохранилась пометка, которая указывает на принадлежность книги Евгению Северину, известному филологу и театральному деятелю. Несмотря на повреждения обложки и следы влаги, этот лот выставлен с впечатляющей стартовой ценой в 120 тыс. рублей.

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Екатерина Петрова