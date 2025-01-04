В Казани обновился температурный рекорд

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 3 января обновился температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Максимальная температура воздуха накануне составила +3,2 °С. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 3 января в Казани был зафиксирован в 1920 году и составлял +2,7 °С.

Напомним, в 2024 году средняя годовая температура в мире впервые превысила показатель 1,5 градуса. Это тревожный сигнал, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Елизавета Пуншева