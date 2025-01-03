Широкой публике впервые представили страницу, вырванную из рукописи романа Франца Кафки «Замок»
Архивы подтверждают, что страница была удалена на ранней стадии работы над рукописью
Впервые широкой публике представлена страница, вырванная из рукописи романа Франца Кафки «Замок». Экспонат, ставший частью выставки «Кафка: Метаморфозы автора» в Национальной библиотеке Израиля, проливает свет на скрытую сцену, где главный герой K. сталкивается с абсурдной бюрократией. Архивы подтверждают, что страница была удалена на ранней стадии работы над рукописью, предположительно, самим Максом Бродом, другом и литературным душеприказчиком Кафки.
Сцена, вырванная из оригинала, разворачивается в доме председателя деревенского совета, который, будучи больным, делится размышлениями о природе бюрократии. По словам председателя, система, несмотря на свою неэффективность, стремится к «самой правильной» процедуре принятия решений, никогда не доходя до финала. Этот отрывок ярко иллюстрирует основные темы романа — непостижимость власти и изматывающую бессмысленность административного механизма. В финале сцены K., покидая дом, слышит за спиной смех и шепот, а возвращаясь в гостиницу, обнаруживает, что его комната тщательно убрана, а на стене висит новая картина, символизирующая, возможно, перемены или новый виток неопределенности.
Исследователи подчеркивают, что изъятие страницы, вероятно, связано с ее критическим содержанием, бросающим вызов не только бюрократии, но и механизмам надзора, которые вместо исправления ошибок лишь усиливают хаос. Сам Брод мог посчитать этот фрагмент слишком подрывным для финальной версии произведения. Несмотря на это, документ сохранился в архивах и сегодня дает возможность взглянуть на творчество Кафки с новой стороны.
Выставка в Национальной библиотеке Израиля включает не только найденную страницу, но и редкие черновики, письма и рукописи Кафки, которые раскрывают его новаторский подход к литературе. Эксперты отмечают, что «Замок» стал ключевым произведением для понимания природы современного общества, а сохраненные архивы подчеркивают масштаб влияния Кафки на западную культуру.
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