Широкой публике впервые представили страницу, вырванную из рукописи романа Франца Кафки «Замок»

Архивы подтверждают, что страница была удалена на ранней стадии работы над рукописью

Фото: Екатерина Петрова

Впервые широкой публике представлена страница, вырванная из рукописи романа Франца Кафки «Замок». Экспонат, ставший частью выставки «Кафка: Метаморфозы автора» в Национальной библиотеке Израиля, проливает свет на скрытую сцену, где главный герой K. сталкивается с абсурдной бюрократией. Архивы подтверждают, что страница была удалена на ранней стадии работы над рукописью, предположительно, самим Максом Бродом, другом и литературным душеприказчиком Кафки.

Сцена, вырванная из оригинала, разворачивается в доме председателя деревенского совета, который, будучи больным, делится размышлениями о природе бюрократии. По словам председателя, система, несмотря на свою неэффективность, стремится к «самой правильной» процедуре принятия решений, никогда не доходя до финала. Этот отрывок ярко иллюстрирует основные темы романа — непостижимость власти и изматывающую бессмысленность административного механизма. В финале сцены K., покидая дом, слышит за спиной смех и шепот, а возвращаясь в гостиницу, обнаруживает, что его комната тщательно убрана, а на стене висит новая картина, символизирующая, возможно, перемены или новый виток неопределенности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Исследователи подчеркивают, что изъятие страницы, вероятно, связано с ее критическим содержанием, бросающим вызов не только бюрократии, но и механизмам надзора, которые вместо исправления ошибок лишь усиливают хаос. Сам Брод мог посчитать этот фрагмент слишком подрывным для финальной версии произведения. Несмотря на это, документ сохранился в архивах и сегодня дает возможность взглянуть на творчество Кафки с новой стороны.

Выставка в Национальной библиотеке Израиля включает не только найденную страницу, но и редкие черновики, письма и рукописи Кафки, которые раскрывают его новаторский подход к литературе. Эксперты отмечают, что «Замок» стал ключевым произведением для понимания природы современного общества, а сохраненные архивы подчеркивают масштаб влияния Кафки на западную культуру.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова